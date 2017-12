Ako žijú Slováci v Rumunsku

Výstava v galérii Medium ukazuje komunitu Slovákov v rumunskej Novej Huti, v klube Nu Spirit vystúpi kapela FM Belfast, v divadle Aréna hrajú Írsku kliatbu.

20. máj 2014

Výstava / do 24. 5. v galérii Medium

Fotografi, dizajnéri a etnológovia sa spojili, aby ukázali život ľudí z Bihorskej župy

„Prišli sme do krajiny, kde čas akoby zastal pred päťdesiatimi rokmi a našli sme ľudí nepoznačených konzumom a egoizmom našej súčasnosti,“ nájdete napísané hneď v úvode výstavy Slovacia Slovensko v bratislavskej galérii Medium.

Dvadsiatka študentov – fotografov, dizajnérov a etnológov – sa vydala do zvláštneho, no krásneho kraja v rumunskej Bihorskej župe, konkrétne do dediny Nová Huta. Zvláštneho preto, lebo už 240 rokov tam žijú potomkovia Slovákov, ktorí sami seba nazývajú horniaci či vrchári a ich mäkké „ale“ by tromflo aj čistých Kysučanov. Napokon, väčšina z nich sem prišla práve z Kysúc, z Oravy, zo Šariša a Zemplína. A tento projekt je akousi symbolickou poctou ľuďom, ktorí si po toľké roky dokázali uprostred rumunských kopcov udržať svoju identitu.

Skupina študentov na čele s Martinom Kleiblom, ktorý celý projekt vymyslel, však k nim nepristupovala s nijakým prehnaným pátosom či obdivným odstupom. Samozrejme, nájdete tu i fotografie mužov a žien stojacich vo svojich „parádnych“ izbách, ktoré sú určené len pre dôležité návštevy. Nájdete tu mužov, hrdo stojacich pri koňoch a pri traktoroch. Nájdete tu fľašky s poctivými domácimi pálenkami a na jednej z fotiek aj ukážku toho, ako jednoducho a prakticky usušiť nazbierané huby. Sú tu fotky z minulých Vianoc, ktoré urobilo tridsať detí jednorazovými fotoaparátmi, no čo je dôležitejšie, nájdete tu ich výpovede. Výpovede ľudí, ktorým uprostred tejto zdanlivo bohom zabudnutej krajiny nič nechýba. A ak niečo, tak robota. Lebo bez tej odchádzajú deti a rodiny už nežijú spolu tak ako kedysi. Čas tu teda nezastal, hýbe sa, ale niektoré veci tu, zdá sa, ostávajú nemenné.

Zvuk Islandu

Koncert / Nu Spirit Club 20.00

Festival Wilsonic predstaví zvuk súčasného Islandu prvý júnový víkend, dnešná akcia sa dá považovať aj za jeho „zahrievací“ večierok. V bratislavskom Nu Spirit Clube totiž vystúpi electro-popová kapela FM Belfast.

Sympatická veselá a muzikálna partia z Reykjavíku sa objavila na scéne už v roku 2005 a faktom, že dodnes nahrala len dva oficiálne albumy, sa netreba nechať pomýliť. Po prvé ich živelné pesničky najlepšie fungujú naživo a po druhé práve vydávajú úplne novú nahrávku Brighter Days. Môžete sa prísť presvedčiť, či sa na ich koncertoch stále „nie je možné sa nenechať uniesť energiou sršiacou z pódia“. Na aktuálnom turné s FM Belfast cestuje aj ďalší islandský projekt Berndsen, ktorý bude predskokanom večera.

Írska kliatba

Divadlo / Aréna, Bratislava 19.00

Írska kliatba je výraz z newyorského slangu a označuje malý penis. Asi ste o tom nevedeli. Americký dramatik Martin Casella, okrem iného aj asistent filmov Stevena Spielberga, na ňom založil rovnomennú hru. „Spoločnosť si začína čoraz výraznejšie klásť otázku, aká je úloha muža v dnešnom svete a čo to znamená byť mužom. Tradičné mužsko-ženské rozdelenie úloh je preč a nové ešte nie je,“ hovorí režisér Juraj Bielik. Írska kliatba chce podľa neho hovoriť práve o tom, čo robí muža naozaj mužom a naopak, čo mu v tom bráni, nie však zo spoločenského či módneho hľadiska, ale z psychologického. Hru naštudoval s mladou partiou hercov Jánom Jackuliakom, Braňom Deákom, Marekom Majeským, Martinom Mňahončákom a Jurajom Lojom.