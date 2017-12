Je Stairway to heaven naozaj dielom Led Zeppelin?

Legendárnu britskú skupinu, ktorá už oficiálne nefunguje obvinili z krádeže motívu jej najznámejšej skladby. Vypočujte si ukážky a posúďte sami.

21. máj 2014 o 11:11 SITA

Legendárnu britskú skupinu obvinili príbuzní speváka Randyho Californiu z krádeže motívu jej najslávnejšej skladby.

Skupina Led Zeppelin sa oficiálne rozpadla v roku 1980, gitarista Randy California zomrel v januári 1997. Čo majú tieto dve mená spoločné? Hudbu. Presnejšie povedané ide o viac než podobnosť piesní Stairway to Heaven a Taurus. Pozostalí amerického gitaristu tvrdia, že Led Zeppelin skopírovali časť riffu legendárnej skladby z piesne, ktorú California nahral v roku 1968 s kapelou Spirit.

"Chceme, aby Randyho uznali ako spoluautora skladby Stairway to Heaven," uviedol právny zástupca rodiny pre týždenník Bloomberg Businessweek. Podľa bývalého basgitaristu kapely Spirit Marka Andesa, Led Zeppelin počuli pieseň Taurus v roku 1968, keď kapely spolu koncertovali.

"Je to úplne jasné, nota za notou. Bolo by naozaj milé, keby to Led Zeppelin Randymu uznali," dodal hudobník, ktorý v minulosti spolupracoval aj s formáciami Canned Heat alebo Heart. Zástupcovia Led Zeppelin sa ku kauze odmietli vyjadriť. Stairway To Heaven vyšla na mimoriadne úspešnej štvrtej štúdiovej nahrávke, ktorá sa označuje ako Led Zeppelin IV (1971).

Tu sú ukážky z oboch skladieb pokope:

video //www.youtube.com/embed/czfI66yQUkk

Skupina Led Zeppelin sa stala jednou z najúspešnejších a najvplyvnejších kapiel v histórii. Pôvodne sa formácia volala New Yardbirds a tvorili ju gitarista Jimmy Page, spevák Robert Plant, basgitarista a klávesák John Paul Jones a bubeník John Bonham.

Všetky štúdiovky Led Zeppelin okrem prvej (Led Zeppelin, 1969) a poslednej (Coda, 1982) ovládli britský albumový rebríček a výborne sa im darilo aj v tom americkom. Rozpad jednej z najlepšie predávaných kapiel sveta prišiel v roku 1980 so smrťou bubeníka Bonhama. Zostávajúci členovia kapely následne rozbehli sólové kariéry. Niekoľkokrát sa však ešte stretli na pódiu, pričom za bubny sa i na zatiaľ poslednom koncerte v Londýne v roku 2007 posadil Bonhamov syn Jason.

Americký dvojtýždenník Rolling Stone ich označil za "najtvrdšiu kapelu všetkých čias a najvýznamnejšiu kapelu 70. rokov". V roku 1995 ich uviedli do Rock'n'rollovej siene slávy.