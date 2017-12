Ladislav Chudík: Nemôžem si vyberať, čo si mám pamätať

Vážený herec, ktorý si už dávno získal srdcia miliónov divákov doma aj v zahraničí, sa na scéne držal obdivuhodne dlho.

21. máj 2014 o 14:47 Eva Andrejčáková

Archívny rozhovor, ktorý denník SME v tomto znení uverejnil v roku 2014.

Dožiť sa deväťdesiatky v dobrej kondícii, klobúk dolu. Už len pár dní a bude to platiť o LADISLAVOVI CHUDÍKOVI. Vážený herec, ktorý si dávno získal srdcia miliónov divákov doma aj v zahraničí, sa na scéne obdivuhodne drží dodnes. Bedlivo, priam s materskou starostlivosťou sa oňho stará jeho manželka, vylučuje z jeho programu všetko, čo by ho mohlo príliš vyčerpávať. Možno práve vďaka tomu sa mu tak dlho darí. Ani my sme do posledného okamihu nevedeli, či sa nám podarí stretnúť. Keď sme napokon na chvíľku osameli na lavičke pred jeho petržalskou bytovkou, s úsmevom prehodil: „Ale sme si krásne pokvákali.“

Ešte stále máme možnosť vidieť vás na javisku SND, keď účinkujete v obľúbenej inscenácii Tančiareň. Je to pre divákov udalosť. Aké je to pre vás?

Je to zrejme posledná inscenácia, v ktorej hrám. Som rád, že o Tančiareň – úspešnú divadelnú hru o histórii Slovenska, majú diváci ešte stále záujem. Práve teraz v apríli uplynulo trinásť rokov od premiéry. Sála Činohry sa opäť zaplnila a zaplní sa zakaždým. Teší nás to všetkých na javisku.

Čo vás ešte dokáže potešiť?

Viete, človek v mojom veku sa už znútra cíti dosť vydraný. No keď máte priateľov divadla a sú vaším obecenstvom, je to nádhera. Cítiť ich tam, keď tlieskajú, ale aj keď sú úplne ticho. Viete, herec pocíti, kedy hľadisko žije s javiskom. Keď diváci spontánne reagujú, herci pocítia radosť z hry. A tak si potom vieme aj užiť aplauzov. To je pre nás skutočne krásna odmena.

Diváci asi občas tŕpnu, či sa vám niektorý z popolníkov, ktoré energicky roznášate na kaviarenské stolíky, nerozbije.

Našťastie, to sa mi nestalo. Robím to presne podľa pokynov režiséra Martina Hubu. Popolník totiž musí cvengnúť o stolík, veď ich roznáša profík, ktorý to má robiť akože ľavou zadnou. Raz mi jeden popolník zo stolíka doslova ušiel, ale nerozbil sa. (úsmev).



Tančiareň je už roky jednou z najúspešnejších inscenácií v SND. Vo víre tanca

a pod neúprosnou taktovkou dejín v nej účinkujú všetky generácie hercov.

Ladislav Chudík ako pán hlavný na snímke s mladším kolegom

Ondrejom Kovaľom. Foto - SND

Ako sa pripravujete na predstavenie?

Normálna fyzická príprava znamená pre mňa tréning chôdze. Chodievame na prechádzky so ženou s turistickými palicami. Doma mám ešte malý rotoped, ktorý tiež používam na zlepšenie kondície.

Takto si bežne zašportujete?

Áno, pred raňajkami si pocvičím na rotopede, potom si prečítam noviny, prípadne pridám časopisy. Podľa počasia ideme na prechádzku dopoludnia alebo popoludní. Samozrejme, do programu sa mi vsúvajú návštevy lekára. A večer pozerám televíziu – správy, šport, inscenácie, zábavu, dokumenty. Sem-tam niečo takpovediac odpracujem – dostávam ešte pozvánky na niektoré podujatia, z ktorých s manželkou vyberáme, na ktoré by mi sily stačili.