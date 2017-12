Elle Fanning: So sestrou nesúperím

22. máj 2014 o 14:01 Alena Štifilová

Sú to len štyri roky, čo ju filmári prestali vnímať ako mladšiu verziu slávnej sestry Dakoty Fannig. Teraz ju dokonca predbehla, v kinách sa premieta Vládkyňa zla, jedna z najočakávanejších hollywoodskych premiér roku 2014. Stvárňuje v nej druhú najdôležitejšiu postavu, tou prvou je Angelina Jolie.

Vládkyňa zla je filmová, trochu strašidelná verzia Šípkovej Ruženky, animovanej snímky Walta Disnehyho z roku 1959. Známy príbeh rozpráva z pohľadu zlej kráľovnej Zloby, ktorá nie je taká zlá, ako by sme čakali. Respektíve, má na to svoje dôvody – zrada a nešťastná láska premenili v mladosti jej srdce na kameň. V túžbe po pomste uvrhla na novorodenú dcérku ľudského kráľa krutú kliatbu.

Šestnásťročná Elle Fanning stvárnila nevinnú princeznú Auroru a nad otázkami, či takýto veľký hollywoodsky hit zmení jej život, len krúti hlavou. „Hrám od úplného malička, sledujem svoju sestru vyrastať v tomto biznise, takže absolútne nie,“ hovorí.

Pred kameru sa postavila prvýkrát pred štrnástimi rokmi, doteraz hrala v dvadsiatich dvoch filmoch, pričom ten prvý si takmer vôbec nepamätá. Mala dva roky a šesť mesiacov, keď ju mama zobrala na nakrúcanie drámy I am Sam, v ktorom o štyri roky staršia Dakota hrala dcéru mentálne postihnutého muža.

„Vyzeráš ako Dakota. Nechcela by si nakrútiť pár scén?“ spýtal sa režisér Jessie Nelson, keď si ju všimol na pľaci. Potreboval do flashbackových záberov postavu malej Dakoty. „Spomínam si len na to, že ma požiadal, aby som si so Seanom Pennom sadla na hojdačku, bola to moja úplne prvá scéna vo filme a môj úplne prvý herecký džob.“

Mladšiu verziu svojej sestry si zahrala ešte v seriáli Unesení, na ktorom sa producentsky podieľal Steven Spielberg. Sestry si obľúbil, tému mimozemšťanov s nimi zopakoval v snímkach Super 8 a Vojna svetov. Do prvej obsadil Elle, do druhej po boku Toma Cruisa Dakotu. Obe mali v čase nakrúcania dvanásť rokov.

Podivný prípad Benjamina Buttona (2008). FOTO: OUTNOW.CH

Rada by som si zahrala s Dakotou

Elle obdivuje svoju sestru, a to bol jeden z dôvodov, prečo pokračuje v jej šľapajach. „Určite spolu nesúťažíme, máme veľmi blízky vzťah. Rada by som si s ňou niekedy zahrala, ale tak, aby sme sa stretli spolu pred kamerou, nie jej mladšiu verziu,“ smeje sa.

Byť na pľaci si užívala už ako dieťa, opakovanie záberov jej neprekážalo, ani extrém režiséra Davida Finchera. V jeho filme Podivný prípad Benjamina Buttona stvárnila detskú verziu Cate Blanchettovej. „Robil veľa opakovaní, povedal: „Klapka číslo 50 a ja som išla do toho znova. Mala som deväť, myslela som si, že je to veľká zábava.“

O čom herectvo skutočne je, zistila ešte v tom istom roku, keď ju režisér Daniel Barnz obsadil do snímky Phoebe in Wonderland. Malá Phoebe túži hrať v školskom predstavení, ale jej správanie sa pod vplyvom stresu zhoršuje, je agresívna, roztržitá a stále viac prepadá do sveta fantázie.