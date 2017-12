Pozrite si premiéru videoklipu Traja

Pesnička skupiny Traja sa stala jedným z vrcholov udeľovania cien Radio_Head Awards. Skupina Billy Barman k novému singlu urobila aj videoklip a má aj ďalšiu novinku - LP platňu.

22. máj 2014 o 17:00 kul

"Sme traja / ja a ty a Grigorov na obrázku...," spieva sa v jednej z najchytľavejších skladieb aktuálneho albumu Modrý jazyk bratislavskej skupiny Billy Barman. Pesnička Traja, ktorá sa vo verzii s hosťujúcim Michalom Kaščákom stala jedným z vrcholov nedávneho udeľovania cien Radio_Head Awards, má podobu videoklipu.

Nakrúcalo sa pred odchodom na turné Back to the clubs, ktoré Billy Barman absolvovali tiež v trojici - so spriatelenými skupinami Walter Schnitzelsson a Bad Karma Boy. A toto je výsledok:

video //www.youtube.com/embed/2mThB5Z4MlU

Režisérom videa je Martin „Šule“ Schulte: „Natočil veľa dobrých vecí. Spolupráca s ním je veľmi dobrá a rýchla. Ako on hovorí Dojdi zajtra na Šafko o ôsmej a uvidíme, bude to taký jam,“ opisuje spevák Juraj Podmanický atmosféru nakrúcania. „Bol to jeden deň strávený v priestore zimmerfrei pred obrovskou stenou plnou starých posterov a druhý deň strávený v uliciach Bratislavy, kde boli oni! TRAJAAA :)“

Okrem nového videoklipu má Billy Barman aj ďalšiu novinku - svoju prvú vinylovú platňu Modrý jazyk. „Pocit je to určite úžasný, ale zas mixáž a master, ktoré sa robili špeciálne pre vinyl, sú spravené tak zrozumiteľne a čisto, že odhalia všetky nedostatky skladieb. Na druhej strane, poslucháč bude mať možnosť počuť Billy Barmana v inom svetle, respektíve v ’teple’,“ dodáva Juraj Podmanický. Platňa vychádza v limitovanom náklade 500 kusov, pre zberateľov vo forme 180 gramového vinylu s rozkladacím bookletom a pribaleným CD.