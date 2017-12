Taká lepšia Pohoda. Španielsky festival Primavera

Prečo ísť na top európsky hudobný festival do Barcelony.

23. máj 2014 o 16:17 Miloš Krekovič

Oplatí sa vychytať posledné letenky do Barcelony. Festival Primavera Sound je prehliadkou toho najlepšieho zo súčasnej hudby.

Sú to trendy pre hipsterov. Povie ten, kto rezignoval a vidí len chaotickú, neprehľadnú produkciu. Ale je aj iný pohľad: je to hlavne kvalitná a aktuálna hudba pre každého poslucháča s dobrým vkusom a chuťou objavovať. V tom záujme vzdelávať je španielska Primavera vzorom našej Pohody.

V katalánskej Barcelone štartuje naplno budúci štvrtok. Vyše 130 interpretov, areál pri morskom pobreží, nijaké stanové mestečko ani masa pohárov od piva pod nohami. Návštevníci oceňujú mestský typ festivalu, no hlavný je program. Kapely to dobre vedia a väčšinou hrajú na 120 percent.

video //www.youtube.com/embed/iqcgPDeZSNg

Americkí industrálni rockeri Nine Inch Nails, nezávislá legenda Pixies, postrockoví Mogwai, Queens of the Stone Age s novinkou, či losangelský ženský Warpaint – headlinerom by mohol byť ktokoľvek z nich, pre mnohých to budú Kanaďania Arcade Fire s aktuálnym dvojalbumom Reflector.

[content type="video" source="youtube" id="KXPgD3i8I48?list=PLMfBFTmo_pQqzBwvIuPLMinI7VXua0eiN" width="420" height="280"][/content]

Hovoria vám niečo mená Courtney Barnett, Jagwar ma alebo Earl Sweatshirt? To asi len málokomu, kto celú sezónu nevisel na serveri Pitchfork a nesledoval trendy. Väčšina minuloročných objavov hostí práve Primavera.

video //www.youtube.com/embed/mH6CuD9fHTM

Zďaleka nejde len o tanečnú hudbu a mladý indie-rock. Súčasnú klasiku interpretuje americké sláčikové kvarteto Kronos Quartet, iným príkladom sú veteráni Sun Ra Arkestra, ktorí aj po smrti lídra pokračujú v línii vesmírneho free-jazzu.

video //www.youtube.com/embed/jlbunmCbTBA

Žiadna nová hudba nespadla z neba. To je motto podujatia, ktoré hľadá v dejinách hudby súvislosti. Overeným návratom býva živé prevedenie starého vplyvného albumu presne ako na nahrávke. Tento rok Američania v rokoch Televison nacvičili album Marquee Moon zásadný pre newyorský punk.

Prvé koncerty v barcelonských kluboch štartujú už od pondelka, hlavný program prebehne od štvrtka 28. mája do soboty v areáli Parc del Forum.