Nie je to film o The Beatles, ale...

V televízii ukážu, ako sa z neznámeho Johna Lennona stal slávny John Lennon, v Žiline vystavuje ukrajinský umelec venujúci sa novým médiám. Kultúrne tipy na pondelok.

26. máj 2014 o 0:00 Oliver Rehák, Oliver Rehák, ea

TV tip: Nanič chlapec

Jednotka 20.20

"Prečo nemohol boh spraviť zo mňa Elvisa?" pýta sa mladík. "Lebo teba nechal byť Johnom Lennonom," odpovie mu matka. Ona a jej sestra sú v tomto filme rovnako dôležité ako jeho kamaráti s gitarami Paul McCartney a George Harrison.

Nowhere Boy (2009) ukazuje komplikované detstvo budúceho hudobníka v Liverpoole, no nie je to len psychologický rodinný film. Mladý John Lennon tu ešte naozaj viac pripomína Elvisa Presleyho než samého seba. Dohora vyčesaný, s veľkými okuliarmi, veľkými problémami v škole aj doma, ale zároveň aj s veľkou vášnou pre rokenrol.

Tvorcovia sa inšpirovali spomienkovou knihou Lennonovej nevlastnej sestry, ktorá ukazuje dve silné ženy jeho života - tetu Mimi, ktorá ho vychováva, ale vedie k tradičnému spôsobu života a matku Juliu, tá mu ukáže svet umenia, no spozná ju až neskôr (a len nakrátko). Všetko úplne verne nesedí, Paul McCartney prisahal, že úder do tváre nikdy nedostal, ale tvorcom filmu nič nevyčítal, lebo inak sa mu páčilo, ako ho zobrazili. Hlavnú postavu hrá veľmi slušne Aaron Johnson, no azda ešte viac vynikajú herečky v postavách sestier Mimi a Julie - Anne Marie-Duff a Kristin Scott Thomas.

Nie je to film o skupine The Beatles, skôr o tom, čo jej vzniku predchádzalo. Keď si okrem neho pozriete aj Backbeat (1994), predbeatlesovskú históriu máte kompletnú. A pochopíte lepšie Johna Lennona.

video //www.youtube.com/embed/I0Qu62_vPbo

Výstava: Aiolos

Galéria Plusmínusnula, do 13. júna

V žilinskej Galérii Plusmínusnula na Hurbanovej ulici je do 13. júna výstava Andriya Linika nazvaná Aiolos. Andriy Linik je v súčasnosti jedným z najzaujímavejších a najtalentovanejších mediálnych umelcov, kurátorov a teoretikov na Ukrajine.

Jeho práca Aiolos, ktorá vznikla v roku 2011, je znovu aktuálna v súčasnej situácii na Ukrajine. Aiolos bol v gréckej mytológii kráľom, vládcom vetra. Dnes môžeme nové médiá prirovnať k vetru, ktorého kvalita závisí od smeru, ktorým sa my uberáme. Andriyovo dielo zosobňuje internet ako médium, ktoré nás niekedy skôr mätie, než informuje. Naše súčasné nové médiá sú často sprostredkovateľom nepriateľstva, agresie a absurdnosti, než pokusom porozumieť jeden druhému.

Kurátorkou výstavy je Lanina Prudenko.