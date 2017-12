Tarantino chystá minisériu

Kto nevidel Pulp Fiction, je lúzer, vravel v Cannes Quentin Tarantino. V roku 1994 za ňu získal Zlatú palmu

25. máj 2014 o 18:18 Kristína Kúdelová

„Je tu niekto, kto Pulp Fiction nevidel?“ pýtal sa Quentin Tarantino, keď sa piatok večer pomaly končil festival v Cannes. Jeho film tam kedysi zvíťazil, teraz ho premietali na pláži v zreštaurovanej verzii. Prihlásili sa asi tri ruky, pre ktoré to bola premiéra. „Vy lúúúzri,“ smial sa im Tarantino. „Ten film má už dvadsať rokov, čo ste mali dofrasa za problém?“

Tarantino ľutuje každého, kto sa ráno budí s pocitom, že je nespokojný s tým, čo urobil. On to nepozná, je najväčším fanúšikom svojich filmov, na žiadnom by nič nemenil a novinárom vravel, že si ich s radosťou kedykoľvek dopozerá do posledného titulku.

Tarantino je nadšencom a znalcom iných druhov umenia, neustále by zostavoval nejaké rebríčky a zoznamy toho, čo treba vidieť, počuť, čítať. „Minule som rozposlal kamarátom e­mail a prosil ich o zoznam najlepších súčasných režisérov. Takých, u ktorých predpokladajú, že svoj najlepší film ešte iba nakrútia,“ hovorí Tarantino. „Zo všetkých zoznamov sa prekrývajú len dve mená: David Fincher a Richard Linklater. Čudujem sa, že tam nebol Almodóvar.“

On sám teraz pokojne pracuje na novom scenári The Hateful Eight. „Nikam sa neponáhľam,“ hovorí. „Dokončil som druhú verziu, možno bude aj tretia. Možno ho nakrútim, možno ho vydám, alebo z toho bude divadelná hra.“

Popritom rozmýšľa, že sa vráti k Divokému Djangovi. „Nehovorím o novom, režisérskom strihu, lebo všetky moje filmy sú režisérskym strihom. Zostalo mi však niekoľko nepoužitých minút. Páčilo by sa mi urobiť z Djanga štvordielnu minisériu, ktorá by šla v televízii. Lebo viete, to je zvláštne – keby som to robil pre kiná, diváci by sa vystrašili, že aké dlhé! Ale keď vznikne seriál, nemajú s tým žiadny problém a nevedia sa dočkať, kedy si všetky časti pozrú – a hneď naraz!“