Zlatá palma už nie je radikálna

Ďalší víťazi z Cannes

Grand Prix: Zázraky

Film talianskej režisérky Alice Rorhwacher hovorí o včelárskej rodine so štyrmi dievčatami. Otec ich zapája do pracovného života mimo rušného života, no ich izolácia nemôže trvať dlho.

Cena za réžiu: Bennett Miller, Foxcatchers

Millerov film je podľa skutočných udalostí. Rozpráva o bratoch – šampiónoch v zápasení, ktorým sa zmení život, keď ich kúpi bohatý majiteľ klubu. Steve Carell hrá postavu bez zmyslu pre humor.

Cena za scenár: Andrej Zviagincev, Leviathan

Film o bezmocnosti občana, korupcii a prepojení mafiánov s cirkvou bude doma v Rusku zrejme cenzurovaný. Už len preto, že nový zákon neumožňuje používať nadávky, ktorých je v scenári dosť.

Najlepší herec: Timothy Spall

Anglický herec hrá v životopisnom filme Mika Leigha Mr. Turner maliara J. M. W. Turnera. Z ceny sa vraj tešil ako tínedžer, doteraz bol pre svoj výzor odkázaný skôr na vedľajšie úlohy.

Najlepšia herečka: Julianne Moore

V cynickej komédii Davida Cronenberga Map to the Stars o úpadku Hollywoodu dostala Julianne Moore asi tú psychicky najviac narušenú postavu. Veľmi po nej túžila, čakala na ňu desať rokov.

