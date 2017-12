Architektúra + dizajn, Kolotoč bankrot aj Poslanci v ZOO

Kultúrne tipy na utorok.

27. máj 2014

Dni architektúry a dizajnu

Festival / do nedele

Bratislava bude oddnes inšpiratívnym miestom, kde sa stretne veľa zaujímavých vecí a ľudí z domácej i zahraničnej scény architektúry a dizajnu.

Je to tak trochu textilný dizajn, móda, socha, performance, tanec, architektúra aj veda dohromady. Výnimočná holandská autorka Maria Blaisse sa ťažko charakterizuje jedným prívlastkom. To, čo robí, je totiž na pomedzí všetkých spomenutých disciplín. Dnes príde do Bratislavy v rámci otváracieho ceremoniálu festivalu Dni architektúry a dizajnu, čo je celkom výstižné, lebo tento festival tiež nie je iba o úzko vymedzenom priestore dizajnu a architektúry. Zaujíma sa o mesto, v ktorom žijeme a snaží sa odborníkom, ale i úplným laikom ukázať, ako by mohlo vyzerať a fungovať.

Tento rok nám o svojej práci prídu okrem Marie Blaissovej porozprávať i ďalší zaujímaví zahraniční hostia – belgický archtiekt Dirk Somers, čilské architektonické duo Pezo Von Ellrichshausen a slovinský architekt Bevk Perovič.

V Primaciálnom paláci bude až do nedele prehliadka súčasného dizajnu nábytku, bytových doplnkov, úžitkového umenia či svietidiel tvorcov z celého sveta. V neďalekej Starej tržnici sa zasa môžete zoznámiť s tvorbou mladej generácie domácich architektov. V galérii Medium dnes otvárajú výstavu textilného dizajnu. Počas otváracieho ceremoniálu bude na nádvorí Primaciálneho paláca prehliadka mladého módneho dizajnu Buffet Clothing a jeden nádejný slovenský talent získa cenu Best Fashion Graduate 2014.

Výstav, koncertov, diskusií, prednášok a sprievodných akcií bude počas týždňa viac – všetky nájdete na stránke festivalu daad.sk. Ale ak sa vám náhodou na nič konkrétne nepodarí vyhradiť si čas, tak sa aspoň bližšie prizrite do výkladov na uliciach Panská a Laurinská – v ktorejkoľvek dennej či nočnej hodine tam uvidíte tvorbu kvalitných slovenských dizajnérov.

Kolotoč bankrot a Poslanci v ZOO

Divadlo / GUnaGU Bratislava 19.30

V bratislavskom divadle GUnaGU sa dnes predstavia scénickými skicami dva významné české súbory. Dejvické divadlo Praha uvedie Kolotoč bankrot - inscenáciu dvoch krátkych hier z dramatickej súťaže o Cenu Ferdinanda Vaňka, vyhlásenej v roku 2012 časopisom Svět a divadlo so zadaním „krátka hra o politike“. V réžii Karla Krála účinkujú Pavel Šimčík, David Novotný a Miroslav Krobot.

Naivní divadlo Liberec sa predstaví miniatúrou Víta Peřinu Poslanci v zoo - tajnou výjazdovou schôdzou poslancov českého parlamentu do pražskej zoo. Hra je uvádzaná aj ako mikrodráma pre 203 bábok a rodinné bábkové divadielko. Pripravili a hrajú: Michaela Homolová, Filip Homola, Vít Peřina.

Večerom sprevádza známy český teatrológ Karel Král.

Pohoda so Strunom

Koncert / Slovenský rozhlas 20.00

Čo majú spoločného Stroon, Puding pani Elvisovej, Longital, Škvíry & spoje a Cluster Ensemble? Jedného jediného človeka. Občianskym menom sa volá Dalibor Kocian a je jedným z najuniverzálnejších muzikantov mladej generácie. Vďaka klasickému vzdelaniu a hre na vibrafón a so znalosťou súčasných trendov elektronickej hudby dokáže komponovať rôznu hudbu, hrá a vydáva ju sám, aj často hosťuje v rôznych iných projektoch, dídžejuje. Na svoj špeciálny večer v rámci koncertného cyklu Pohoda_FM live si pozval hostí Evu Šuškovú (spev), bubeníka Jozefa Krupu a VJ Stixa, ktorý sa postará o vizuálnu zložku jeho vystúpenia. Vstup do sály Slovenského rozhlasu je voľný až do jej naplnenia, priamy prenos tradične vysiela Rádio_FM.