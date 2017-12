Darmo Angelina Jolie zazerá. Takto to vyzerá, keď sa filmu chytajú amatéri

Rozprávka Vládkyňa zla je bez života, vášne a humoru. Mal ju radšej nakrútiť Tim Burton.

27. máj 2014 o 17:09 Miloš Ščepka

Angelina Jolie v hlavnej úlohe sa stala aj koproducentkou filmu a údajne práve ona presvedčila Lanu Del Rey, aby pre film nahrala vlastnú úpravu pesničky Once Upon a Dream, známej z Disneyho Šípkovej Ruženky.(Zdroj: SATURN ENTERTAINMENT)

Rozprávka Vládkyňa zla je bez života, vášne i bez humoru. Keby ju nakrútil Tim Burton, bola by asi oveľa lepšia.

Zlomeniny spravidla napráva chirurg a nie kominár. Vianočky pečie pekár a nie strojvodca. Iba výpravné hollywoodske veľkofilmy s astronomickými rozpočtami asi môže nakrúcať hocikto.

Takže prichádza Vládkyňa zla, ďalší drahý film, ktorý chce ohromiť obrazom a na obsahu mu nezáleží.

Korene rozprávky o spiacej krásavici sa strácajú v nedohľadne. Rôzne verzie zaznamenali bratia Grimmovci (Dornröschen) a Charles Perrault (La Belle au bois dormant). Každá podoba žila vlastným životom, a tak v tom dnes trošku vládne chaos a nie každá Šípková Ruženka je nám známa a blízka.

V znamení Burtona

Pozoruhodná bola kreslená Šípková Ruženka z roku 1959 (volala sa Aurora). Animátor Marc Davis s výtvarníkom Eyvindom Earlom nedali zlej sudičke (v origináli Maleficent) podobu odpudivej karikatúry, ako bolo zvykom. Práve naopak – spravili ju krásnou, a preto ešte mrazivejšou a nebezpečnejšou.

V tom čase najdrahší animovaný film vyvolal rozpačitý ohlas. Kritiky mu vyčítali plytké postavy, nedostatok napätia i zábavných akcií. Nekonali sa žiadne Oscary ani Zlaté glóbusy.

Temný potenciál Maleficent (v slovenskom preklade Zloriana) dlho ležal ladom, až kým video a najmä DVD a blu-ray neobnovili záujem o nedocenený Disneyho klenot a kým sa Vládkyne zla neujal majster pochmúrnosti Tim Burton.

No ten už v roku 2011 z projektu vycúval. Spomínali sa ďalšie silné mená ako Darren Aronofsky či Guillermo del Toro, no producent Joe Roth napokon réžiu i rozpočet v odhadovanej výške 180 miliónov dolárov zveril do rúk výtvarníka Stromberga. Veci pravdepodobne nešli celkom hladko, bolo treba dokrúcať ďalšie scény – a na tie Roth radšej prizval skúsenejšieho režiséra Johna Lee Hancocka (Zachráňte pána Banksa).

Prázdno za kulisami

Nápad poveriť réžiou ceneného výtvarníka a tvorcu vizuálnych efektov bol odvážny.

Vizuálna stránka je omračujúca. Masky, kostýmy, rekvizity, stavby, účesy... všetko je pôsobivé a evokuje rovným dielom Alicu, Avatara a Cestu do krajiny Oz. Ešte aj obligátna animovaná háveď je svojrázna a zaujímavá. Na rozdiel od hraných postáv, ľudí i rozprávkových bytostí, ktorým réžia nedokázala vdýchnuť život.

Stromberg neovláda alebo ignoruje samotné základy filmovej réžie. Scény sú aranžované tak, aby sa účinkujúci nezrážali, ale chýba im stavba, štruktúra aj pointa. Postavy sú len marionetami bez vlastného života a príbehu. Stojanmi na kostýmy.

Filmu chýba gradácia, napätie, spád. Precízne vycizelovaný obraz túto prázdnotu nezastiera, ale zvýrazňuje.

Vládkyňa bez zla

Podľa scenára malo ísť o príbeh, odvíjajúci sa od kreslenej Šípkovej Ruženky a v niektorých chvíľach sa s ňou i prelínajúci. Vizuálna stránka tomu zodpovedá, herecké obsadenie je diktované výzorom kreslených postavičiek.

V Strombergovej ťarbavej doslovnosti sa však stráca čaro zlej a zatrpknutej Zloriany i celého Burtonovho nápadu.

Márne sa Angelina Jolie usmieva, mračí, zazerá a zúri, výsledkom sú kŕčovité úškľabky. Nič hlbšie, nič viac. Elle Fanning v role spiacej krásavice Aurory nedostala priestor ani na to.

Ešte horšie je, že režisér nemá ani zmysel pre humor, alebo ho nedokáže pretaviť do filmovej podoby. Vládkyňa zla je bez zla, bez vášne, života, bez napätia, poézie i bez humoru.

Obraz vás hádam len nakriatne premýšľať a predstavovať si, aký dobrý film to mohol byť, keby ho dostal do rúk skutočný režisér. A ak si neviete predstavovať a nedokážete premýšľať, tým lepšie pre vás!