Skupina Queen vydá neznáme pesničky s Mercurym

Legendárna skupina na koniec roka chystá nahrávku s archívnymi skladbami, ktoré v 80. rokoch naspieval Freddie Mercury.

28. máj 2014 o 14:40 TASR

Skupina v pôvodnej zostave: Brian May, Freddie Mercury, John Deacon, Roger Taylor.(Zdroj: QUEENONLINE.COM)

Legendárna britská rocková skupina na koniec tohto roka pripravuje nahrávku s pesničkami, ktoré naspieval Freddie Mercury.

LONDÝN. Britská rocková skupina Queen koncom tohto roka vydá nový štúdiový album, ktorý bude pozostávať z dosiaľ nezverejnených skladieb obsahujúcich spev zosnulého Freddieho Mercuryho. Gitarista Brian May to povedal magazínu New Musical Express.

Album sa zrejme bude volať Queen Forever. Ako podotkol, nahrávky sú z 80. rokov. Vysvetlil, že spolu s bubeníkom Rogerom Taylorom zhotovil inštrumentálne podklady pre skladby založené na pôvodných "útržkoch" nevydanej hudby. "Ide o nádherné balady s veľkolepým zvukom," dodal May.

Na albume by sa malo objaviť aj Mercuryho dueto s Michaelom Jacksonom nahrané v roku 1983.

video //www.youtube.com/embed/jmIojYmyBVc

Od Mercuryho úmrtia v novembri 1991 skupina vydala iba jediný štúdiový album - Made in Heaven z roku 1995, na ktorom účinkoval i pôvodný hráč na basovú gitaru John Deacon.

Skupina Queen v júni uskutoční turné po Severnej Amerike s hosťujúcim spevákom Adamom Lambertom, s ktorým spolupracuje od roku 2009. Predtým vystupovala tiež s vokalistom Paulom Rodgersom.