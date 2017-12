Hulíkova geometrická abstrakcia v Trnave

Symbióza logiky a náhodnosti, BRaK, Dnes na Dňoch architektúry a dizajnu

29. máj 2014 o 0:00 Alexander Balogh, Alexander Balogh, her, jem

Symbióza logiky a náhodnosti

V trnavskej Galérii Jána Koniarka sa začína výstava Viktora Hulíka Ars Geometrica 5

VERNISÁŽ 18.00

Meno Viktora Hulíka sa koncom mája už takmer dve desaťročia spomína najmä v súvislosti s finišujúcou prípravou podujatia Socha a objekt, ktoré počas letných mesiacov v galériách i vo verejných priestoroch hlavného mesta prezentuje sochársku tvorbu desiatok slovenských i zahraničných umelcov. No Hulík, ktorý svoje organizačné schopnosti rovnako dlho dokazuje aj prevádzkovaním Galérie Z, kde systematicky vytvára priestor a zázemie pre rozvoj geometrickej abstrakcie, je predovšetkým aktívnym výtvarníkom.

Jeho doménou je práve geometrická abstrakcia, kde dosahuje symbiózu očarujúcej náhodnosti s vyznávaním logickej postupnosti jednotlivých tvorivých krokov. Člen Klubu konkretistov II., medzinárodnej skupiny výtvarníkov INT-ART a celosvetového geometrického hnutia MADI, sa natrvalo zaradil do exkluzívnej medzinárodnej spoločnosti autorov konštruktivistického a geometrického umenia svojou účasťou na výstave Náhoda ako princíp v umení 20. storočia v nemeckom Ludwigshafene v roku 1992.

Dnes o 18.00 h sa predstaví v Kopplovej vile trnavskej Galérie Jána Koniarka svojou tvorbou z posledných desiatich rokov na výstave Ars Geometrica 5. Na návštevníkov čaká 65 diel z oblasti maľby, grafiky a priestorových objektov v trojfarebnom čierno-bielo-sivom koncepte. Päťka v názve výstavy znamená piate, voľné pokračovanie vlaňajšej bratislavskej výstavy Ars Geometrica, ktorá bola potom vždy v inovovanej podobe inštalovaná v Topičovom salóne v Prahe, vo Vassarelyho múzeu v Budapešti a v Oravskej galérii v Dolnom Kubíne.

Kurátorkou výstavy, ktorá potrvá do 6. júla, je Xénia Lettrichová.

BRaK

Festival / KC Dunaj Bratislava od 18.00

Volá sa to rovnako, ale znamená to presný opak. Brak je totiž obvyklá nálepka pre pokleslú literatúru, lenže nová akcia s týmto názvom namiesto literárneho smetiska ponúka výkladnú skriňu pre niekoľko zaujímavých stredne veľkých a malých vydavateľstiev.

Bratislavský knižný festival má síce svoj hlavný stan v Pisztoryho paláci a hlavný program sa koná od zajtra do nedele, ale ako správna ambiciózna akcia sa začína zahrievacím dňom. Ten je pripravený v priestoroch kultúrneho centra Dunaj. Odštartuje ho Literárny cirkus KK Bagalu s Tomášom Ulejom, Agda Bavi Painom, Máriusom Kopcsayom a Lacom Keratom (18.00) a pokračuje dvojkoncertom skupín Kolowrat a Kosa z nosa (20.00), ktorý uzavrie afterparty s Goethe DJ setom.

Dnes na Dňoch architektúry a dizajnu

Festival / 19.30 h

Týždňový festival pre všetkých fanúšikov, odborníkov i obdivovateľov dobrého dizajnu a architektúry dnes pokračuje v spoločnosti ďalších zaujímavých hostí. Okrem programu, ktorý prebieha počas dňa, sa o 19.30 h v Primaciálnom paláci v Bratislave začne Prvá liga – prednášky a diskusie so zahraničnými i domácimi tvorcami. Andrea Pancotti príde porozprávať o koncepte umeleckého osvetlenia pamätihodností v interiéri či exteriéri talianskej spoločnosti Enel Sole a ukáže to najlepšie z dosiaľ realizovaných projektov. Ateliér Zero Zero a architekt Irakli Eristavi prídu porozprávať o rekonštrukcii Kasární v Košiciach, z ktorých je dnes moderný Kulturpark, a so skúsenosťami sa podelí aj čilské architektonické duo Pezo von Ellrichshausen. A potom si ešte môžete posedieť na nádvorí paláca a vychutnať koncert Nvmeri.