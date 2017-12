Šoralová: Slovensko sa s Českom nedá porovnať, všade mám plno

Na Slovensku chodí na jej koncerty viac ľudí ako v Česku.

29. máj 2014 o 13:28 Alena Štifilová

Jej vstup do českého šoubiznisu nebol práve najšťastnejší. Získala nálepku milenka skladateľa Ondřeja Soukupa a bojovala s nie práve pozitívnym označením muzikálová speváčka. Možno preto chodí na jej koncerty na Slovensku viac ľudí ako v Česku. Doma sme ju vždy vnímali hlavne ako vynikajúcu šansónovú speváčku. Lucia Šoralová je práve na turné po Slovensku.

Prvá časť turné sa konala v marci. Ako dopadli koncerty?

Úžasne. Vďaka tomu mám pocit, že na Slovensku je všetko, čo sa týka kultúry, krásne a ružové. Neviem, či je to šťastie, náhoda, alebo nejaká záhada, ale každý koncert mám vypredaný. Či už je to sála pre sto, alebo päťsto ľudí. Nedá sa to porovnať s tým, čo poznám z klubovej scény v Česku. Možno to súvisí aj s tým, ako je turné pripravené. V Česku nemám také manažérske zázemie ako tu, napriek tomu, koľko rokov tam žijem.

Čím to je?

Pretože som také nenašla. Normálne mám pocit, že v Česku taký profimanažment ani neexistuje. Tam to funguje na základe samospádu. Aj veľkí umelci väčšinou dopadnú tak, že sa na to podujme ich kamarát alebo brat. Pracovné podmienky ako na Slovensku som v Česku nezažila ani v tých najvyšších umeleckých kruhoch.

Nie je ten dobrý pocit zo slovenskej kultúry zidealizovaný? Len preto, že tu nežijete?

Určite. Smiala som sa, keď som nedávno stretla slovenské kolegyne a ony mi hovorili: ‚V Čechách to musí byť super. Na Slovensku ľudia nechodia na koncerty, človek aby bol šťastný, keď príde päťdesiat ľudí.‘ Pritom práve v Čechách nechodia a súvisí to okrem manažmentu aj s tým, že si oveľa viac dávajú pozor na peniaze. Obracajú každú korunu.

Je slovenské publikum iné ako české?