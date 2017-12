Maďarská dráma, Ornamenty aj Variabilita turba

Festival Nová dráma uvádza hru renomovaného režiséra Kornéla Mundruczóa, SĽUK premiéruje hudobno-vizuálny projekt so skupinou Pacora, Svätopluk Mikyta vystavuje v Krokuse. Kultúrne tipy na štvrtok.

15. máj 2014 o 0:00 Zuzana Uličianska, Zuzana Uličianska, her, jem

Demencia na maďarský spôsob

Nová dráma dnes uvedie hru renomovaného režiséra Kornéla Mundruczóa

Festival/ Bratislava Kino Lumiére 17.00, Nová budova SND 19.00

V rámci festivalu Nová dráma/New Drama dnes v SND hosťuje špičková európska koprodukcia v réžii jedného z najvýznamnejších súčasných filmových a divadelných režisérov Kornéla Mundruczóa. Jeho Projekt Frankenstein o synovi, ktorý vyvraždil celú rodinu, uviedla Divadelná Nitra 2008, filmovú verziu tohto diela premietne dnes bratislavské kino Lumiére. Medzi jeho posledné divadelné diela patrí šokujúco odvážny Ľad podľa Vladimíra Sorokina, ktorý pozvali aj na prestížny festival Wiener Festwochen v susednej Viedni. Filmoví diváci však poznajú jeho meno v súvislosti so znepokojujúcimi snímkami Šťastné dni či Delta. Jeho šiesty film Biely pes je v týchto dňoch súčasťou programu filmového festivalu v Cannes.

Divadelný kus Demencia z prostredia opustenej psychiatrickej liečebne kladie jednoduché otázky, na ktoré je však veľmi ťažké odpovedať. Má zmysel predlžovať život ťažko trpiacim, ak sú aj tak odsúdení na smrť? Neotupujeme vierou v modernú medicínu silu viery? Každú spoločnosť najlepšie charakterizuje to, ako sa správa k postihnutým, čo hovorí naše zdravotníctvo o nás?

Súčasťou programovej línie festivalu Focus Maďarsko bude aj sobotňajšie tanečné predstavenie v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava s názvom X&Y v choreografii známeho tvorcu Pála Frenáka.

Ornamenty

Premiéra / Bratislava, Koncertné štúdio Slovenského rozhlasu 19.00

Slovenská ľudová hudba, balkánsky folklór, klasika, džez aj nové možnosti súčasného vizuálneho umenia. To je nezvyčajný mix, z ktorého bol namiešaný nový projekt Ornamenty súboru SĽUK. Tentoraz nejde o tanec, ale o hudbu. Presnejšie povedané, bude to vlastne dvojkoncert ľudovej hudby SĽUK s etnodžezovým triom Pacora a videoprojekciou grafického dizajnéra Jána Šicka. Hudbu skomponovali huslista Stano Palúch s multiinštrumentalistom Marekom Pastírikom.

Slovenský ľudový umelecký kolektív tak pokračuje v hľadaní nových možností a foriem vychádzajúcich z folklórnych základov. K novému predstaveniu Ornamenty vychádza aj rovnomenné CD.

video //www.youtube.com/embed/Uu2jMweiZeg

Svätopluk Mikyta v Krokuse

Vernisáž / 19.00 h

Bratislavská galéria Krokus dnes otvára výstavu, ktorá predstaví výber z aktuálnej tvorby Svätopluka Mikytu. V posledných rokoch vystavoval viac v zahraničí než doma, toto je teda skvelá možnosť vidieť, na čom momentálne pracuje.

Výstava s názvom Variabilita turba v kurátorskej koncepcii Miry Keratovej rozvíja autorovu tendenciu nepracovať so svojimi obrazmi jednotlivo, ale ešte otvorenejšie sa ukazuje jeho snaha narábať s tvorbou ako s celkom. Aj preto nájdete v priestoroch galérie rozmernú priestorovú inštaláciu, ktorú tvoria nájdené staré tlače či archívny materiál, do ktorého autor vstupuje kresbou či novou tlačou a rozvíja tak tému vizualizácie národnej identity, spoločenského poriadku a estetiky moderny, ktorým sa už dlhodobo venuje. Výstava potrvá do 20. júna.