Ti dvaja chcú byť spolu? Tak počkať!

Asi päťdesiatročný rozvedený muž sa ocitne na večierku, kde jeho exmanželka oslavuje, že sa ide druhýkrát vydávať. Keďže dlhoročné prosby, aby to nerobila, nezabrali, rozhodne sa vykročiť dopredu. Opije sa a skúša všetky možné taktiky, ako zbaliť, spomedzi prítomných, nejakú novú ženu. Čím viac pije, tým viac je smiešny, nedôveryhodný, ako muž nepríťažlivý. Všetky ženy si nájdu výhovorku, aby s ním nemuseli viac hovoriť, len jediná sa zdá celkom očarená. Je krásna, sympatická – do čerta, toto vyzerá príliš dobre na to, aby to bola pravda.

Bratia Jay a Mark Duplassovci sú americkí režiséri, ktorí, keď dospievali, obdivovali filmy Richarda Linklatera (Slackers, Periféria, Pred úsvitom, Pred súmrakom, Pred polnocou, Fast Food Nation) a verili, že sa presadia, aj keď budú nakrúcať nízkorozpočtové filmy bez hviezd a nablýskaných dialógov.

A nebol to pomýlený sen. Duplassovci sa prihlasovali skôr na festivaly nezávislých filmov, ale aj tie už dnes navštevujú zástupcovia veľkých štúdií. Hľadajú talenty a spôsoby, ako svoju produkciu ozvláštniť. Duplassovcov si takto vyhliadli producenti z Fox Searchlight. Dali im príležitosť nakrútiť komédiu o milostných a rodinných vzťahoch so známymi hercami Johnom C. Reillym, Marisou Tomeiovou a Jonahom Hillom.

Režiséri hovoria, že ju mohli napísať a zrežírovať podľa svojich predstáv, nemuseli ustupovať zo svojich filmových zásad a popritom si mohli užívať trochu komfortu – vraj si nemuseli sami držať svetlá, lebo na to mali technikov, a počas páuz im servírovali lepšiu stravu.

Vznikol film, ktorý nie je ani žiadnym ambicióznym experimentom, ale ani banálnym stredným prúdom, je autentický, úprimný a má celkom normálnych hrdinov, ktorí nie sú ani pekní, ani škaredí, ani bez chyby, ani na odpis. Rozvedený muž a rozvedená žena, ktorí už majú istú minulosť za sebou a túžia po novom vzťahu – to je predsa dostatočne silná téma sama osebe, netreba z nej nasilu robiť niečo viac. Najmä ak je tu Cyrus, dvadsaťjedenročný, trochu zvláštny a na mame príliš lipnúci syn, ktorý sa vznikajúcej láske v pokročilom veku nemieni len tak prizerať.

BRaK uvádza Michala Ajvaza

FESTIVAL / Bratislava, Pisztoryho palác / do 1. júna



Po včerajšej prevažne hudobnej ouvertúre sa dnes začne Bratislavský knižný festival BRaK (teda Bratislava a knihy), ktorý až do nedele v Pisztoryho paláci ponúkne okrem stálej predajnej výstavy kníh vyše tridsiatich malých a stredných vydavateľstiev a výstavy knižných ilustrácií z Česka, Slovenska, Ukrajiny, Poľska a Maďarska aj množstvo čítačiek, diskusií, workshopov a ďalších akcií.

Úvodom bude kreatívne ráno Ukrajina na BRaK-u od 8.30 do 10.00 h, podvečer o 18.00 h sa na festivale predstaví popredný český spisovateľ, básnik a prekladateľ Michal Ajvaz. Rozhovor s týmto laureátom Ceny Jaroslava Seiferta či ceny Magnesia litera za knihu roka 2012, ktorou sa stal jeho román Lucemburská zahrada, povedie Viktor Suchý.

Ľudia – kultúra - územia

Festival / Záhrada Banská Bystrica do 1. júna

Výroba hudobných nástrojov, trh šikovných rúk a tvorivej mysle, techniky renovácie nábytku a ďalšie workshopy, diskusie aj predstavenie Vertikálna migrácia divadla Pôtoň. Priestory kultúrneho centra Záhrada v Banskej Bystrici sa počas týchto troch dni stanú hlavným stanom festivalu [téma] s podtitulom ľudia-kultúra-územia.

Táto akcia sa koná v rámci medzinárodného programu výmeny kultúrnych manažérov a jej cieľom je „prinášať zdanlivo osamotené zemské územia späť k ľuďom, aby sa vzdelávali a spoznali bližšie hodnotu a rôznorodosť všetkého, čo človeka obklopuje v spojitosti s prírodou, umením a životom v spoločnosti“.