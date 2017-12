Bar ako majstrovské dielo. Tento zážitok žiadna fotka neprenesie

Jedným z obľúbených diel architekta Jána Studeného je Americký bar Adolfa Loosa v neďalekej Viedni.

30. máj 2014 o 13:18 Jana Németh

Niektorí vraj hovoria, že vo Viedni nie sú bary, je tam len „ten bar“ - Americký bar Adolfa Loosa. Miesto, kde sa vo vzduchu miešajú parfumy dám, vône whisky, cigár a tóny džezu. Miesto, v ktorom sa príbehy a tajomstvá prezrádzajú, ale ostávajú tu v bezpečí. V bezpečí malého, no o to zaujímavejšieho priestoru, ktorý by zaiste nemal takúto moc, ak by mu ju niekto nevnukol.

Tým človekom bol Adolf Loos, brniansky rodák a priekopník modernej európskej architektúry. Vo Viedni ho vraj nemali veľmi v láske, ale to len preto, lebo bol nekompromisný a kritický.

Napokon, o jeho náture celkom veľa hovorí už samotný fakt, že bar inšpirovaný svojím americkým pobytom urobil v centre historickej Viedne v časoch monarchie – v roku 1908.

Americký bar Adolfa Loosa vo Viedni.

Barman a jeho hosť

Adolf Loos American Bar / Kärntner Bar 1908, Viedeň, Kärntner Durchgang 10

Kärntner Durchgang 10 pôdorys: 4,40 x 6 x 4,10 m

„O Viedni, jej architektúre, ale aj o baroch, by sa dalo hovoriť dlho, no tento konkrétny autor a tento jeden bar sú príkladom dobrej architektúry, ktorú si môžete ísť poľahky pozrieť, keďže to nie je ďaleko,“ hovorí Ján Studený.

Toto dielo si totiž vybral i preto, lebo razí názor, že architektúra sa dá vnímať iba priamym, bezprostredným zážitkom.

„Iný, než priamo zažitý pocit z architektúry neexistuje. Sprostredkovane to skrátka nefunguje – žiada fotka nedokáže preniesť podstatu priestoru a schopnosť človeka vnímať ho v konkrétnom čase,“ dodáva.