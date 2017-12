Moderná poézia, čo nenadbieha čitateľom

Poetka Katarína Kucbelová domýšľa svoje verše veľmi podrobne, no vďaka jemnej irónii nepôsobia chladne.

30. máj 2014 o 14:10 Michal Jareš

Katarína Kucbelová domýšľa svoje verše veľmi podrobne, no vďaka jemnej irónii nepôsobia chladne.

Katarína Kucbelová patrí k poetkám, ktoré, žiaľ, označí veľa čitateľov za poetku „intelektuálnu“, čo býva dosť často len zástupné pomenovanie pre „nezrozumiteľnú“.

Jej tri predchádzajúce knihy (Duály, Šport a Malé veľké mesto) boli riešené ako skladby s opakujúcími sa motívmi, uzavretým a nepríliš prístupným svetom slov a opisu stavu vecí. Aspoň tak pôsobili na prvotné, letmé prelistovanie, ktoré hocijakého záujemcu o poéziu mohlo odradiť.

Nová kniha Vie, čo urobí (Artforum) je čo do podoby jej asi najprístupnejšou knihou. No rovnako ako v predchádzajúcich zbierkach ide o intelektuálnu a čitatelovi nenadbiehajúcu modernú poéziu.

Poetka sama v niekoľkých rozhovoroch (okrem iných v Romboide či Vertigu) zdôrazňuje ako hlavný impulz pre vznik tejto zbierky potrebu vyrovnať sa s násilím, ktoré sa objavuje v ľudskom živote. I s tým, ako sa prítomnosť násilia v spoločnosti toleruje.

Podnetov pre ňu bolo viac, od udalosti v Devínskej Novej Vsi cez Breivikov útok v Nórsku až po podoby domáceho násilia, o ktorých sa stále skôr mlčí.

Rôzne formy nebezpečenstva

So zreteľom na to, že Kucbelová domýšľa svoje básnické zbierky veľmi podrobne – jej verše sú tvorené viac „hlavou“ než „srdcom“ – môže pôsobiť chladne a možno i vypočítavo.

Autorka sa, samozrejme, neposmieva alebo nedeklaruje nejakú povýšenosť nad zobrazovanými témami, skôr si zachováva osobitý odstup, vďaka ktorému môže sledovať situácie z rôznych uhlov. Napríklad drobným podtextom, zdôraznením nejakého viac či menej bizarného prvku: „deti idú zo školy / vyskočia si / aby sa pohojdali / na otcových pevných postojoch“ (báseň Otec môže).

Niekde v pozadí je vedľa násilia a pocitu ohrozenia tiež kontext politický. Napokon, prečo nie, politika sa vždy musela a musí pohybovať, vymedzovať sa voči, alebo naopak prikláňať sa k intolerancii, rasizmu, xenofóbii alebo neposlušnosti a anarchii. Dodáva systém, a ten má, ako nám ukazujú dejiny už niekoľko tisíc rokov, veľmi blízko k totalite. Ako politickej, tak myšlienkovej.

Vidím tu snahu vymedziť sa proti nebezpečenstvu. Tým je popri už zmieňovaných témach určite i automatizácia, myšlienkové stereotypy a pohodlnosť materiálneho, konzumného života. Kucbelová si často berie za témy a motívy rodinu – problém netvorí však ani tak možná psychologická dualita otec verzus matka, ako skôr dnes už stereotypné rozdelenie rolí (dominantní otcovia a introvertné matky), ktoré môže mať za následok postupné devalvovanie života.

Čo je vlastne rodina dnes? Je to stále onen „základ štátu“? Podľa zbierky Kataríny Kucbelovej áno, ale štátu nefungujúceho a rozbitého na uzavreté segmenty, z ktorých vyrastá nebezpečenstvo a ohrozenie.

Ozvena avantgardy

Ďalšou témou knihy je aj sledovanie najbližšieho okolia s často zničeným životným prostredím. V spojení s rodinou poukazuje autorka na devastáciu sveta i na devastáciu vzťahov, spôsobovanú práve netoleranciou, nezáujmom a púhym prežívaním, konzumovaním.

Zneisťuje čitateľa, pretože dosť kruto a až anatomicky zasahuje do intímnych vecí. Nezaoberá sa však existenciálnymi náladami, nestará sa o lyrické pasáže a tiež opúšťa naučený „steril“, ktorý pochytila od svojich starších kolegov (o. i. Peter Šulej a Peter Macsovszký).

Hľadá svoje vlastné vyjadrovacie možnosti – oslobodzuje sa napríklad už tým, že prijíma akúsi ozvenu avantgardy. Myslím tým hlavne snovo pôsobiace pasáže typu „žije pochovaná v kontajneri“, „vo vedľajšej izbe zhodila liana osvetlenie“, ktoré sa však do pomerne bizarného sveta konzumentov logicky hodia.

Cítim za tým však i nejaký vzdialený smútok, beznádej a fatalizmus. Ako keby tá chladnosť opisu stavu vecí nestačila. Niekde po tom všetkom príde zánik, neodvratný a pravdepodobne istý. Až potom bude treba začať znovu, ale až potom, keď „les postupuje ako oheň / ide o to, kto ostane posledný / akoby to bola výhra / vzduch praská a svetlo padá“.

Tieto trochu apokalyptické záverečné verše ukazujú Kucbelovú aj ako zvláštneho vizionára. Ako keby sa všetka špina a bolesť sveta musela prežiť až do konca, aby vyrástlo niečo iné. Čo je trochu zvláštny návrat gnózy – materiálny svet je svetom viac-menej zlým a všetko by malo smerovať k ideálu. Ten však môže prísť až po úplnej potope. Lenže ako ironicky dodáva autorka: „ako by to bola výhra“. Postmoderna unaveného sveta si tu podala ruku s angažovanosťou.