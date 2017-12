Jim Carrey dostal balík – a roznežnil sa

Na víkend odporúčame pána Poppera v televízii, Bratislavský knižný festival a Zvukodrom - špeciálne predstavenie pre deti v Košiciach.

Pán Popper a jeho tučniaky

Jim Carrey dostal balík – a roznežnil sa.

Jim Carrey hovorí, že nakrúcať nežné filmy nepatrí práve do jeho kariérneho programu ani k jeho hereckej DNA, ale keď za ním prišli, aby hral v komédii s tučniakmi, musel uznať, že ho to dojalo. Hlavnú úlohu vo filme Pán Popper a jeho tučniaky prijal veľmi rád.

"Tučniaky sú úžasné bytosti, pri nich nemôžete byť nešťastní. Sú asi také nádherné ako šteniatka, len desaťnásobne viac. Mali by ich zaniesť na Wall Street a ľudia by možno prestali skákať z okna," citovala ho v čase premiéry (2011) agentúra Reuters. "Nie sú to ani ryby, ani vtáky, z akej planéty vlastne pochádzajú? Nepatria ani do vody, ani na zem - také pocity nezaraditeľnosti a čudnosti poznám dobre aj ja sám."

V tejto komédii sa ocitol v úlohe úspešného, ale rozvedeného biznismena z New Yorku, ktorý je taký ohúrený vlastným životom, že si ani nevšimol, ako sa svojim deťom vzdialil, a nechápe, prečo s ním už bývalá manželka nechce žiť. Raz mu príde poštou šesť tučniakov a, samozrejme, že je nervózny z toho, akú katastrofu mu doma spôsobili. Lenže v očiach detí práve vtedy začne byť zaujímavý...

Keďže ide o celkom dobrodružnú a akčnú komédiu, dalo by sa predpokladať, že scény s tučniakmi vznikli v počítači. Niektoré aj vznikli, v mnohých však vystupujú živé zvieratá, čo aj Jim Carrey nesmierne ocenil. My Pána Poppera a jeho tučniakov odporúčame aj preto, že scenáristi si dali záležať a napriek všetkým obmedzeniam a zrejmým obchodným požiadavkám nepísali len samé hlúposti, ale skôr veľmi kultivované dialógy, aby ich mohli oceniť aj dospelí. Bonusom sú neopozerateľné zábery New Yorku, návštevu Guggenheimovho múzea poňali tučniaky podobne, ako keby sa kĺzali po rozľahlej ľadovej kryhe.

A pre Carrayho bolo okrem spoločnej večere v rodinnom duchu vrcholným zážitkom to, že si s nimi mohol zakorčuľovať.

Zvukodrom

Nedeľa / Košice, Kasárne Kulturpark 15.30

Býva to vtipné, hravé a zároveň aj náučné. Špeciálne akcie pre najmladšie publikum sú súčasťou festivalu Konvergencie už dlhšie, no tento rok jeho košická časť štartuje práve na deň detí. Všestranný hudobník, klavirista a pedagóg Fero Király vytvoril špeciálny elektronický nástroj Zvukodrom, vďaka ktorému si deti môžu vyskúšať najrôznejšie zvuky, ale aj zahrať si duo, trio, kvarteto či stať sa súčasťou orchestra. Témou je vytváranie hudby na elektronických hudobných nástrojoch a vnímanie syntetických zvukov – predchodcami Zvukodromu sú Theremin, Moog, syntetizátory všemožných tvarov a rozmerov. Festival v priestoroch košických Kasární/Kulturparku do 3. júna prinesie tri koncerty komornej klasickej hudby.

BRaK a literárne ceny

Festival, dnes - zajtra/ Pisztoryho palác

Dnes a zajtra vrcholí v Pisztoryho paláci BRaK – Bratislavský knižný festival. Okrem stáleho predaja kníh malých a stredných vydavateľstiev a výstav knižných ilustrácií sú cez víkend na programe Knihy s príbehom (Palo Bálik), beseda Aká je cena literárnej ceny (Pavel Mandys, Katarína Kucbelová, Miroslava Vallová), rozhovor s ukrajinským autorom Tarasom Prochaskom, prezentácia vydavateľstva Baobab (Juraj Horváth), linorytový workshop (Palo Čejka a Tomáš Klepoch) či nedeľňajší blok podujatí pre deti.

O hudobný záver dnešného večera sa postará skupina NE:BO:DAJ (na snímke), jej koncert sa začína v A4-nultom priestore na Karpatskej ulici o 20.30 h. Podrobný program je na .http://brakfestival.sk/