Na dnes odporúčame film Piaty element, tvorivé reči slávičaj s dizajnérmi a týždeň súčasného umenia v trenčianskej Hale Merina.

2. jún 2014 o 0:00 Kristína Kúdelová, Kristína Kúdelová, jem

TV TIP / Dajto 20.15

Piaty element

Američania boli v šoku, princ pobozkal princeznú

Francúzski kritici boli dosť nespokojní, keď Luc Besson, kedysi ich miláčik, prišiel do kina s Piatym elementom. Hnevalo ich, že do ich tradične intelektuálnej kinematografie drzo vniesol prvky americkej popkultúry a pobláznil divákov komixovým príbehom plným násilia.

"Môj film, že je americký? Na to prišli ako? Lebo v ňom hrá Bruce Willis?" hovoril vtedy Besson pre magazín Studio. "Neviem, v akom americkom filme by mohol byť prezidentom vesmíru černoch, hlavnou hrdinkou žena, ktorá nerozpráva po anglicky, a autorom kostýmov Jean-Paul Gaultier."

Svoje filmové rozprávanie sústredil do roku 2263 (hoci ho začal, symbolicky, v roku 1914) fantazíroval o tom, aké možnosti by vtedy mohli mať ľudia, keby našu planétu ohrozovalo Zlo. Vymyslel si teóriu o štyroch živloch (voda, zem, oheň a vietor), ktoré by v spojení s ľudským elementom mohli byť účinnou zbraňou. Keby ich niekto (napríklad Bruce Willis v úlohe cynického taxikára alebo Milla Jovovich v úlohe ženy na vyššom evolučnom stupni) dokázal získať.

Nebola to od Bessona ani veľkolepá, ani originálna myšlienka, ale Piaty element mal iné prednosti, ktorými si získal publikum, a bolo ich dosť. Kým neprišla komédia Nedotknuteľní, Piaty element bol francúzsky film, ktorý mal vo svete najväčší úspech. Páčil sa Európanom, páčil sa Ázijčanom, len medzi Američanmi príliš nešiel. "Vraj z neho boli v šoku," hovoril Besson. "USA sú krajinou číslo jeden vo výrobe drog, v obchodovaní so zbraňami a v štatistikách zločinu. A zrazu im prekážalo, že princ pobozkal princeznú."

Ukázalo sa, že Luc Besson je talentovaný formalista, ktorý dokáže pracovať s nejednoznačnosťou násilia, vedomý si toho, že ľudí v kine dokáže desiť a zabávať zároveň. Hneď, ako vstúpil do francúzskej kinematografie (mal 24 rokov, keď nakrútil Posledný súboj), vystupoval ako rebel a upozorňoval na to, že žiť v súčasnej spoločnosti znamená byť vystavený agresivite dvadsaťštyri hodín denne. V Piatom elemente si ako režisér užíval prekračovanie miery všetkého druhu, jeho provokujúca hra s násilím však mala pripomínať, že len láska nás z neho dokáže vyslobodiť.

So žiadnym iným filmom už potom nemal taký úspech, jeden čas aj vyhlasoval, že končí. A začal písať nežné rozprávkové knižky pre deti.

Tvorivé reči / 19.00

S dizajnérmi nielen o dizajne

Malý, no dobrý obchodík s dizajnom Slávica v bratislavskom KC Dunaj zvoláva priaznivcov pekných vecí na piate pokračovanie „tvorivých rečí“ s názvom slávičaj. Hosťami debaty, ktorá sa však nikdy netýka iba práce, budú dizajnérka obuvi Zuzana Serbák a výtvarníčka Renáta Ormandíková. Otázky bude tentoraz klásť herec Robert Roth a na niektoré možno i sám odpovie. A aby toho nebolo málo, na záver vystúpi Martin Valihora so svojím hudobným projektom. A bude aj čaj, samozrejme.

Týždeň umenia / do soboty

Hala Merina opäť ožije umením

Priemyselná hala bývalej textilky Merina v Trenčíne sa po minuloročnej premiére opäť dostane do rúk mladým umelcom. Oddnes až do soboty tu nájde priestor na tvorbu asi päťdesiat výtvarníkov z celého Slovenska i zo zahraničia. Na výsledky ich práce sa môžete prísť pozrieť počas celého týždňa alebo ich sledovať na stránke halamerina.sk i na Facebooku. Každý večer budú diskusie a premietanie študentských filmov VŠMU. Hlavný program je na pláne v sobotu, keď sa do bývalej textilky po rokoch vráti i móda vo forme módnej prehliadky, ale i koncerty, performancie či PechaKucha.