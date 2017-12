Swans sú majstri hypnotických nálad, mimo obyčajnej hudby

V spolupráci s Rádiom_FM vám predstavujeme hudobné novinky. Albumom týždňa je nahrávka Swans: To Be Kind.

2. jún 2014 o 16:14 Rudi Rus

Swans: To Be Kind(Zdroj: YOUNG GOD, MUTE)

V spolupráci s Rádiom_FM vám každý pondelok predstavíme najzaujímavejšie hudobné novinky. Albumom tohto týždňa je nahrávka Swans - To Be Kind.

Keď sa v roku 2010 odohral veľký návrat legendárnych Swans po celých štrnástich rokoch zdanlivo definitívneho spánku v podobe výborného albumu My Father Will Guide Me Up A Rope To The Sky, málokto vtedy čakal, že kohorta okolo neprehliadnuteľnej ikony menom Michael Gira sa rozbehne takým spôsobom, že vydá v dvojročných intervaloch ďalšie dve štúdiové nahrávky – The Seer (2012) a aktuálnu, opulentnú, 120-minútovú dvojalbumovú lahôdku To Be Kind.

Michael Gira, dnes už šesťdesiatnik, si v 90. rokoch sľúbil, že už nikdy nebude hrať hlučnú rockovú hudbu. Do kolotoča ostrých gitár ho vrátil úplnou náhodou jeden silný riff – keď ho vraj vtedy zahral, bolo to ako prežívať úplne naplno sex. A Swans to naplno robia aj v roku 2014 na albume To Be Kind. A ešte vás k tomu úplne zhypnotizujú.

video //www.youtube.com/embed/vfmi0v5vIGo

For Chester Burnett

Swans sú neuveriteľným úkazom. Veľmi ťažko, ak vôbec, zaraditeľná formácia, ktorá šokuje fanúšikov už od osemdesiatych rokov. Ako súčasť newyorskej no wave scény ovplyvnili veľké množstvo nasledovníkov v deväťdesiatych a nultých rokoch – silné mená ako Butthole Surfers, Ministry, Nine Inch Nails, Sunn O))), Godflesh či Godspeed You! Black Emperor.

Vždy boli scénou sami o sebe. Hrali už v rovnakej dobe ako Sonic Youth, Velvet Underground, Modern Lovers či Suicide, ale ako hovorí Michael Gira, veľmi skoro sa oddelili od všetkých súputníkov a išli svojou vlastnou cestou.

Sú naozaj majstri hypnotických nálad. Vedia vyčarovať zo zdanlivo jednoduchého a osamoteného motívu tie najkošatejšie a najpútavejšie hudobné kompozície. Celé je to o priam šamanskej repetetívnosti a postupnom zaplietaní čarovných zvukových ingrediencií do v podstate nahých bluesových skladieb.

Nie náhodou v ich ranej tvorbe odborníci zachytávali ozveny americkej bluesovej ikony menom Howlin' Wolf. A nie náhodou je tomuto vplyvnému bluesmenovi, gitaristovi, harmonikárovi a spevákovi na novinke To Be Kind venovaná celá skladba – Just A Little Boy (For Chester Burnett).

video //www.youtube.com/embed/Hr71hTu0AXI

Ženský element a Konzument

V tvorbe Swans bol vždy prítomný veľmi silný ženský element. Či už to bola v minulosti bájna Jarboe, alebo sú to hneď dve zaujímavé speváčky na novom albume.

Michael Gira to vysvetľuje ako snahu o čo najprirodzenejšiu rovnováhu v tvorbe – kým napríklad My Father Will Guide Me Up A Rope To The Sky bola veľmi mužská, maskulínna nahrávka, na novinke je ženský faktor oveľa citeľnejší.

Ak ste ešte nezachytili meno St. Vincent, ide o mladú americkú speváčku, skladateľku, multiinštrumentalistku, ktorá má sama na konte štyri vlastné albumy – v tomto roku vydala eponymnú štúdiovku. Na novinke Swans sa zaskvela hneď v štyroch skladbách.

Michael Gira je jedným z najtemnejších frontmanov všetkých čias. Je známy svojimi excesmi na koncertoch, veľmi často sa dostával do konfliktov s publikom. Ak ste sa náhodou dostali k jeho knihe, ktorá v našich končinách vyšla pod názvom Konzument, určite viete, že to nie je čítanie pre slabé žalúdky a ľudí, ktorí majú často nočné mory.

Napriek tomu všetkému je novinka To Be Kind skôr z pokojnejších vôd – Gira hľadá vnútornú rovnováhu v duchovne. Album pôsobí miestami skutočne spirituálnym dojmom. A čo je najdôležitejšie a najzaujímavejšie, keď sa do neho naozaj započúvate a ponoríte, veľmi ťažko sa vrátite k obyčajnej hudbe, obyčajným a jednoduchým skladbám bežných, obyčajných hudobníkov. Swans sú jednoducho niekde úplne inde.