Dni starej hudby patria Francúzsku

Zvuk baroka aj renesancie, Príde aj Otík, Oktetá.

3. jún 2014 o 0:00 Oliver Rehák, Oliver Rehák, ea

Zvuk baroka aj renesancie

Dni starej hudby sa tento rok zamerali na Francúzsko

Festival / Bratislava do 9. júna

Viola da gamba a teorba – dva historické nástroje na festival prinesú Romina Lischka a Sofie Venden Eynde.

„Najslávnejšie obdobie francúzskej opery je späté s tvorbou Rameaua, jeho opery patria k najväčším dielam celej francúzskej hudby,“ napísal v knihe Hudba v období baroka Manfred Bukofzer. S jeho tvrdením súhlasia aj organizátori festivalu Dni starej hudby, ktorí sa rozhodli pripomenúť 250. výročie úmrtia tohto skladateľa a francúzskej hudby en bloc.

Budú znieť skladby, ktoré sú staré iba dátumom svojho vzniku. Nie sú to žiadne zaprášené partitúry, po ktorých dlho nik nesiahol, ale živé nadčasové diela. Baroková a renesančná hudba ponúka úplne iný zvukový svet než obdobie klasicizmu či romantizmu, obvyklý repertoár koncertov klasiky. Na Dňoch starej hudby sa dá vypočuť v podaní špičkových zahraničných i domácich interpretov – od francúzskeho čembalistu Pascala Dubreila cez virtuózov zo renomovaného speváckeho súboru Ensemble Clément Janequin až po Musicu Aeterna pod vedením Petra Zajíčka.

Festival sa tradične koná v niekoľkých koncertných priestoroch v centre Bratislavy – od Župného domu, Pálffyho paláca na Zámockej ulici, Kostola klarisiek až po divadlo Aréna. Tam sa Dni starej hudby nasťahujú až v novembri, dôvodom sú mimoriadne interpretačné a organizačné podmienky, ktoré si vyžaduje naštudovanie opery Beňovský a vyhnanci z Kamčatky skladateľa Adriena Boieldieua prezývaného malý Mozart.

Podrobný program festivalu nájdete na www.earlymusic.sk.

Príde aj Otík

Divadlo / Malá scéna STU Bratislava 17.00

Na prostoduchého Otíka z filmu Vesničko má středisková asi nezabudneme nikdy a spolu s ním ani na jeho predstaviteľa Jánosa Bána. Známy maďarský herec dnes ovládne javisko Malej scény STU v Bratislave, po jeho boku sa okrem iných predstaví aj jedno z jeho štyroch detí – syn Bálint. V rámci festivalu Arteterapia, ktorý sa práve dnes začína, tu vystúpi budapeštianske divadlo Katona József színház s inscenáciou Rükverc (Naspäť) v réžii Gábora Mátého ako s adaptáciou románu mladého maďarského autora Istvána Kerékgyártóa. Jeho ústrednou postavou je Zsolt Vidra, všedný človek bez strechy nad hlavou. Často je ťažké predstaviť si, že žobrajúci alkoholik, zakrútený v zapáchajúcich handrách, začal svoj život ako ktokoľvek iný. Bude rozprávať o svojom životnom príbehu cez osudové udalosti, ktoré ho dostali až na ulicu. Šiesty ročník festivalu Arteterapia sa venuje téme Bezmocní mocným a do piatka bude pokračovať domácimi a zahraničnými predstaveniami (otitulkovanými).

Oktetá

Koncert / Kasárne Kulturpark Košice 18.00

Akú hudbu písal Šostakovič, keď mal devätnásť rokov? Kto pozná jeho Prvú symfóniu, ten to vie, paralelne s ňou vznikali aj Dve skladby pre sláčikové okteto. Tie otvoria záverečný koncert košickej časti festivalu Konvergencie. Aj v druhej časti večera zaznie skladba určená pre osem hudobníkov - Sláčikové okteto C dur rumunského skladateľa Georga Enescu. Je považované za jednu z mála skladieb, ktorá sa v 20. storočí dá porovnávať s vysokým štandardom, čo pre toto obsadenie stanovil so svojím Oktetom romantik Felix Mendelssohn Bartholdy. Na pódiu sa stretnú výrazné mená našej strednej a mladej generácie muzikantov na čele s huslistom Igorom Karškom. Koho okrem hudby zaujímajú aj historické okolnosti jej vzniku, môže prísť na takzvané predkoncertné stretnutie s interpretmi.