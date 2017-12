Kniha o tom, čo je zlá veda, poloveda či paveda

Slávna kniha Bena Goldacra Zvrátená veda konečne vyšla aj v slovenčine. Ale v príšernom preklade.

3. jún 2014 o 17:40 Tomáš Prokopčák

Anekdota by mohla znieť asi takto: koľko vedcov potrebujete na namontovanie žiarovky?

Odpoveď by bola, že v skutočnosti to neviete až do okamihu, kým nevykonáte experiment a nepokúsite sa tú žiarovku namontovať.

Aj keď sa vám to podarí a v miestnosti sa objaví svetlo, ešte to neznamená, že ste naozaj naisto namontovali žiarovku, svetlo je svetlom – a vlastne celá tá miestnosť objektívne existuje.

Nejako takto by sa dalo zhrnúť (a primerane aj zvulgarizovať), ako funguje veda. Zrodila sa z predpokladu, že musí všetko overovať, dokazovať – a najmä sa musí vedieť mýliť. Napriek tomu je veda asi najužitočnejší kultúrny výtvor či postup myslenia a konania, aký kedy ľudstvo vymyslelo.

Lenže nie všetko, čo sa ako veda tvári, vedou aj v skutočnosti je. A nie každá veda je automaticky dobrou vedou. Denne sme obklopení množstvom zlej vedy, polovedy a pavedy.

Čo je čo a kedy vám firmy aj novinári vyslovene klamú, vynikajúco ukazuje práve slávna kniha Bena Goldacra Zvrátená veda (CPress), ktorá nedávno konečne vyšla v slovenčine. A radšej nemusela.

Náhodné čiarky

Bad Science je zásadná popularizačná biblia odhaľujúca mýty, ktoré sa točia okolo medicíny a biológie – vysvetľuje napríklad, kde vznikol mýtus o očkovaní a autizme, ako nutriční šarlatáni (zopár ich nájdete aj u nás) klamú pacientom, aj čo to je to záhadné placebo.

Všetko to v anglickom origináli dáva zmysel, no slovenský preklad je príšerný.

Začne sa to nezvládnutou redakciou, vďaka ktorej sú čiarky na strane umiestňované asi úplne náhodne.

Horšie je, že niektoré pasáže nemusia dávať laikovi úplne zmysel, a nie je to autorova chyba.

Pre konšpirátorov

Je to škoda, pretože takúto knihu by ste mali darovať všetkým priateľom, ktorí si v lekárni kupujú homeopatiká a tvrdia, že im vyliečili, ehm, chrípku.

Rovnako by ju mal mať prečítanú každý, kto sa aspoň raz v živote pokúsil tvrdiť či napísať niečo o medicíne alebo vlastne o vedeckom výskume vo všeobecnosti. Nevraviac o autoroch konšpiračného čohokoľvek.

Ak chcete zažiť (možno pre mnohých šokujúce) stretnutie s tým, ako nás klame náš vlastný mozog, prečo farmafirmy podvádzajú i ako intelektuálne leniví liečitelia vyvodzujú nezmysly zo zle pochopenej vedy, Zvrátená veda je ideálnym miestom prvého stretnutia. Akurát si ju určite radšej kúpte v origináli než v slovenčine.