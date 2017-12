Prečo sa oplatí nechať sa obariť čajom?

Zítra vstanu a opařím se čajem

Jedna z najlepších československých komédií, ktorú obdivovali aj Briti

TV tip / ČT1 21.00

Na prvý pohľad to vyzerá ako vojnový film. Keď sa však pozriete na túto fotografiu pozorne, zistíte, že nemeckých dôstojníkov hrajú Jiří Sovák, Vlastimil Brodský a Vladimír Menšík.

Výsledkom je historické sci-fi plné uleteného humoru. Poznávacie cesty do minulosti zneužijú traja nacisti, ktorí sú vďaka omladzovacím tabletkám v skvelej kondícii. S cieľom zvrátiť dejiny ukradnú z múzea vodíkovú bombu a chcú ju doniesť Hitlerovi. Jediný problém je, že s unesenou raketou nepristanú na sklonku druhej svetovej vojny.

„Môj vodca, prichádzame v poslednej chvíli, aby sme zachránili ríšu. Pred čím? Pred bezpodmienečnou kapituláciou, ktorá Nemecku hrozí! Vyhodiť, degradovať, zavrieť a tak ďalej. Máte šťastie, že dnes mám dobrú náladu,“ vyhodí ich Hitler. Je totiž rok 1941 a Nemci idú od víťazstva k víťazstvu.

Po zatknutí vzniká séria absurdných situácií, lebo všetci traja nacisti majú dvojníkov („Dávaš popraviť sám seba, ty blbec!“). A navyše sa ešte ukáže, že namiesto pilota s raketou letí jeho povahovo úplne odlišný brat.

Sci-fi komédiu podľa poviedky Josefa Nesvadbu v roku 1977 spracovali režisér Jindřich Polák so scenáristom Milošom Macourkom a kultový status získala aj v Británii, kde ju niekoľkokrát vysielali v televízii.

video //www.youtube.com/embed/y119GJndfwg

Shayna Steel

Koncert / Bombura, Brezno 20.30

Stevie Wonder, Aretha Franklin, Chaka Khan a Temptations – to boli detské idoly americkej speváčky menom Shayna Steel. Tá sa v roku 2005 prvýkrát výrazne zviditeľnila spoluprácou s producentom Mobym (jej hlas znie aj v pesničke v akčnom filme Bournovo ultimátum), neskôr ste ju mohli počuť aj po boku ďalších popových hviezd ako Rihanna či John Legend. Vlastnú kariéru rozbehla, keď spoznala pianistu a skladateľa Davida Cooka, s ktorým začali robiť pesničky. Je to zvuk New Yorku, miešanie niekoľkých žánrov, najmä soulu a džezu. Ideálna záležitosť do menších klubov, ku ktorým patrí aj bašta slovenskej alternatívnej scény - Bombura v Brezne. Americké duo na európskom turné sprevádza česká rytmika Lukáš Kytnar (kontrabas) a Martin Novák (bicie).

video //www.youtube.com/embed/wyf2sWtIFtM

Gábor Koós

Výstava / galéria Soda Bratislava do 28. júna

Má slovenský pôvod, žije v Budapešti a získal v tomto roku aj vlani získal najdôležitejšie ocenenie pre mladých výtvarníkov v Maďarsku – Derkovits Gyula Art Priese. A okrem toho ešte Gábor Koós nedávno vyhral so svojou sériou Budapešť Diary Cenu maďarskej grafickej nadácie na bienále grafiky v Miškolci.

Práve túto sériu máte možnosť vidieť v bratislavskej galérii Soda. Mladý autor v týchto dielach ukazuje prostredie, v ktorom sa denne pohybuje – vlastný byt, ulicu či metro, ktorým cestuje. Využíva na to kombináciu techniky drevorytu a následnej inštalácie hotového výtlačku s pôvodnou matricou, čím zároveň otvára tému originálu a kópie. Kurátormi výstavy sú Patrick Urwyler a Bogi Mittich.