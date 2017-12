Timberlake ukázal Elvisa aj Jacksona

Americký spevák pri premiére v Čechách potvrdil ambíciu byť štadiónovým umelcom. Jeho šou by ste ťažko niečo vyčítali.

4. jún 2014 o 17:54 Tomáš Prokop

PRAHA. Tí, čo v utorok večer pred koncertom Justina Timberlaka v Prahe pochybovali, že prišla áčková hviezda, sa rýchlo presvedčili o opaku.

Už úvodné tóny Pusher Love Girl ukázali, že 16­tisíc fanúšikov v aréne zažije všetko okrem nudy. Skvelý tanec, choreografia, zohratosť s kapelou a hlavne čistý spev sú samozrejmosťou v takmer v dvaapolhodinovej šou. Šarm 33­ročnej popovej hviezdy nadšené publikum ocení párminútovými ováciami už po piatej pesničke.

Vôbec neprekáža, že dav sa chytá väčšinou len pri najznámejších hitoch. Stačí, aby sa Timberlake len usmial a zakričal dve­tri vety do mikrofónu. Publikum pokračuje samo vo veľkej párty.

Repertoár hitov niekdajšieho lídra chlapčenskej skupiny ’N Sync nie je až taký veľký, ale od jeho prezentácie by si mohli brať príklad aj tí najlepší. Dokonale prepracovaná šou, ktorej Timberlake vládne ľahkosťou, dopĺňa kapela The Tennessee Kids. Zohraní hudobníci sú so svojím frontmanom na pódiu zžití. Výborne mu sekundujú pri známych hitoch ako Senorita, Sexy Back alebo What goes around Comes around. Popové hry pretkávajú energickým funky až do prekvapujúceho basgitarového sóla na konci vrchola večera v podaní skladby Cry me a River. Ich multitalentovaný líder všetko dopĺňa variáciami s gitarou či precítenou hrou na piano.

Šou nezaostáva ani po vizuálnej stránke. Zábery na zabávajúcu sa kapelu prestrihujú náznaky známych klipov, v ktorých neurážajú ani polonahé krásky. Hviezda večera si koncert užíva rovnako ako publikum. Po vyše hodine si dáva Timberlake pauzu, ale po nej sa odvďačuje každému z divákov v natrieskanej O2 Aréne. Pohybujúce sa pódium nad hlavami stojacich fanúšikov len dopĺňa jasný zámer, stať sa postupne štadiónovým umelcom. Timberlakovi na to zatiaľ chýba viac svetoznámych hitov.

Bývalá hviezdička detskej šou Walta Disneyho nezabúda ani na poctu svojim idolom. Pri tónoch Elvisovho Heartbreak Hotela pripomenúť, že je z Memphisu v Tennessee, za Presleyho skladbou o chvíľu nasleduje Human Nature od Michaela Jacksona.

Keď kapela vyťahuje legendárne Jungle Boogie, ktoré Kool and The Gang preslávil film Pulp Fiction, v zaplnenej aréne už nesedí nikto. Celá tancuje a užíva si veľkolepú šou. Timberlake zakončuje dynamický večer aktuálnym hitom Mirrors a so vztýčenou rukou mizne pod pohybujúcim sa pódiom. V Prahe ukázal, že nie chabé herecké pokusy vo filmoch, ale hudba je to, čomu by sa mal naplno venovať.