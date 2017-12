Začína sa prehliadka talianskeho filmu

Cine Vitaj, Herci, speváci aj tanečníci, KRAJ(INA)

5. jún 2014 o 0:00 Kristína Kúdelová

Cine Vitaj

Na prehliadke talianskeho filmu sa bude hrať aj výborný film Paola Sorrentina Následky lásky

Pred pár rokmi si talianski filmári mysleli, že sú v kríze. Na veľkých festivaloch prestali dostávať ceny, pripadali si neviditeľní a možno aj nie takí zaujímaví a prekvapujúci, ako začali byť Rumuni, Škandinávci alebo Maďari. Ich horšie výsledky však súviseli najmä s ekonomickou, kultúrnou i politickou stagnáciou, ich tvorivá kondícia zostala v poriadku. Jedným z dôkazov bol aj tohtoročný cudzojazyčný Oscar pre film Paola Sorrentina Veľká nádhera.

V bratislavskom kine Film Europe sa dnes začína prehliadka súčasného talianskeho filmu Cine Vitaj, po 8. júni sa presunie aj do ďalších trinástich kín na Slovensku. V jej programe je aj trochu starší (z roku 2004) Sorrentinov film Následky lásky, Toni Servillo v ňom hrá starnúceho, introvertného, nespoločenského biznismena, odsúdeného na život v hoteli, bez priateľstva a lásky. Tento trest má za to, že sa raz dostal do neúspešného obchodu s mafiou a pri nekonečných prebdených nociach sníva o žene, ktorú cez deň vída v bare.

Približne v rovnakom čase vznikol aj film Sophie Coppolovej Stratené v preklade a ani sám Sorrentino nepopieral, že tieto diela majú čosi spoločné. Na rozdiel od filmu s Billom Murrayom a Scarlett Johanssonovou sú však Následky lásky cynickejším a drsnejším príbehom o samote a zároveň motív lásky je v nich o čosi jemnučkejší. Majú atmosféru filmu noir a nesú v sebe aj trochu absurdného humoru, ich pokojné, dlhé, ale sugestívne scény smerujú k nezvyčajnému, v kinematografii málo vídanému finále. Na niečo také treba sorrentinovskú fantáziu, aj keď je to v zásade realistický film.

Program prehliadky Cine Vitaj je zložený z blokov - podľa tvorcov a žánrov, sú v ňom sekcie Sorrentinov deň, Ozpetekov deň, Servillov deň aj Deň dokumentov. Dnes sa hrá napríklad dráma Black Block (réžia Carlo A. Bachschmidt) o krvavých udalostiach, ktoré sprevádzali stretnutie G8 v Janove pred trinástimi rokmi, a komediálna dráma Nech žije sloboda! (réžia Roberto Ando), kde hrá hlavnú úlohu tiež Toni Servillo.

Herci, speváci aj tanečníci

Festival / SND do 24. júna

Deväť krajín, šestnásť divadiel, tridsaťsedem inscenácií - to nemôže byť nič iného než festival. Tento sa volá Eurokontext.sk a počas tohto mesiaca spestrí bežný program Slovenského národného divadla.

Ambiciózny nový projekt, ktorý zastrešila naša prvá scéna neponúkne len činoherné predstavenia, ale aj opery a balety, ktoré „spája sila témy, sila slova, sila progresívneho mainstreamu“. Sympatické je, že okrem zahraničných mien diváci majú možnosť vidieť aj domácu produkciu z Košíc, Nitry a Banskej Bystrice.

Prvý večer nového festivalu bude dnes o 19.00 h patriť opere Dorian Gray skladateľky Ľubice Čekovskej. Podrobný program nájdete na www.eurokontext.sk.

KRAJ(INA)

Výstava / Flatgallery Bratislava Do 30. júna

V bratislavskej Flatgallery na Baštovej ulici 1 je do konca mesiaca výstava KRAJ(INA), ktorá sa podľa slov kurátorov Andreja Jaroša a Kataríny Slaninovej pokúša dokumentovať na tvorbe troch vybraných autorov, že tento žáner má svoje pevné miesto i v súčasnom umení napriek množstvu iných „aktuálnejších“ inšpiračných zdrojov a tém, ktoré súčasní umelci vo svojej tvorbe reflektujú.

Vystavujúci umelci Martin Kochan, Erika Miklóšová a Veronika Šramatyová (na snímke je jej dielo Požiar v Matadorke, 2014) sú dôkazom, že spracovanie tohto žánru sa vyznačuje pestrou škálou autorských prístupov. Na výstave sú prezentovaní autori dvoch škôl, pokiaľ Martin Kochan je absolvent sochárskeho ateliéru Michala Gabriela na FaVU VUT v Brne, tak obe autorky absolvovali u Daniela Fischera v ateliéri ± XXI na VŠVU v Bratislave.