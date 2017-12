Začína sa festival Wilsonic

Zvuk (nielen) severnej Európy, Worldly Savages, František Bohunický, Juraj Rattaj: 2 zo 17

6. jún 2014 o 0:00 Oliver Rehák

Zvuk (nielen) severnej Európy

Festival Wilsonic láka „otvorených a rozhľadených“ hudobných fanúšikov

Festival / Ateliér Babylon, Bratislava 20.00

Keď si prechádzate jeho históriu od premiérového ročníka 2000, je to prehliadka desiatok mien, z ktorých mnohé sa neskôr zaradili ku klasikom scény elektronickej hudby a zároveň to vlastne je aj prehliadka Bratislavy – žiadny iný slovenský festival nevystriedal toľko rôznych priestorov ako Wilsonic. Generácia jeho prvých návštevníkov je už dnes rodičmi a z open-air festivalu sa stala klubová jednodňová akcia, ale to najdôležitejšie – program – sa stále drží hesla „reflecting future“ a je určený pre ľudí, ktorých baví objavovať nové veci a súčasné trendy klubovej elektroniky.

Z programu tohto ročníka to vyzerá, akoby Wilsonic zamieril na severnú Európu. Dánsky projekt Sekuoia privezie indietronicu postavenú na krehkých melódiách a náladách, zvuk súčasného Chicaga a fenoménu footwork na nórsky spôsob predstaví producent Slick Shoota, Islanďan Hermigervill ponúka vtipné futuretro s nostalgickými syntetizátormi a automatickými bicími, z Islandu príde aj najväčšia hviezda – Ben Frost, ktorý je majstrom elektrizujúcich temných atmosfér. O úvod celonočného maratónu sa postará domáca scéna – Stratasoul a Jimmy Pe feat. Biotrick.

„Máme víziu, potenciál, a uchádzame sa o dôveru vás, otvorených a rozhľadených hudobných fanúšikov,“ láka svoje publikum Wilsonic. Či je to naozaj pravda, môžete sa presvedčiť dnes v noci v bratislavskom Ateliéri Babylon.

Worldly Savages

Koncert / Bombura, Brezno 21.00

„Občania Slovenska! Sme pripravení na koncerty u vás!!!“ odkazuje na svojej sociálnej sieti skupina Worldly Savages, ktorá pochádza z Belehradu a v rámci turné k novému albumu ju čakajú dve zastávky u nás. Je to poriadna zmes národností a zároveň aj hudobných žánrov - členovia tejto partie pochádzajú z Kanady, Nemecka, Portugalska, Anglicka a Škótska a svoju tvorbu opisujú ako „nákazlivý energický folk punk okorenený etnoprvkami“ a využívajú pritom gitary, bicie, husle, akordeón, chytľavé refrény.

Či je slogan „divoká hudba s jasným odkazom poraziť nudnú postmodernu“ pravdivý a či to bude naživo naozaj taký nárez, ako naznačuje názov albumu March Towards the Madness, ukážu dnes večer v breznianskom klube Bombura a zajtra v rámci akcie Balkan Beats v bratislavskom KC Dunaj.

František Bohunický, Juraj Rattaj: 2 zo 17

Vernisáž Galéria Statua 18.00

V bratislavskej Galérii Statua v Pálffyho paláci na Zámockej ulici 47 otvoria dnes o 18.00 h výstavu Františka Bohunického a Juraja Rattaja 2 zo 17. Teda dvoch zo sedemnástich absolventov sochárskeho ateliéru Juraja Meliša na Vysokej škole výtvarných umení. Výstava je vo svojom profile generačnou výpoveďou, v ktorej sa prelína subjektívna rovina s reakciou na aktuálne spoločenské problémy.

František Bohunický pripravil interaktívnu inštaláciu, akési športovisko, kde si možno udrieť do objektov symbolizujúcich vinníkov (on, ona, my všetci), zodpovedných za stav slovenskej prítomnosti. Juraj Rattaj zasa citáciou sôch vynikajúceho figuralistu Jozefa Kostku tematizuje morálne a fyzické deformácie. Prvé vznikajú okrem iného „krátkou pamäťou“, druhé zasa v priamej úmere modeluje veľkosť investovaného kapitálu.

„Výpoveď mladej generácie je zaujímavá tým, ako a v akých nekonvenčných uhloch nastavuje zrkadlo. Stojí zato si ju vypočuť a nenechať sa odradiť neklasickým prístupom k materiálom a ich spracovaniu,“ hovorí kurátorka Xénia Lettrichová.

Výstava potrvá do 20. júna.

(kul)