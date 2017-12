Činohra SND uvádza rozprávku Lomidrevo

Po dlhom čase si môžete pozrieť rozprávku na veľkej scéne

„Nič krajšie sa mi nemohlo prihodiť. Spolupracujem so synom najlepšieho priateľa. Moja hra je poctou režisérovi Karolovi Spišákovi,“ hovorí básnik a spisovateľ Ľubomír Feldek na margo svojej najnovšej spolupráce so SND. Záver sezóny tu bude pestrejší vďaka jeho detskej hre Ako sa Lomidrevo stal kráľom. Autor ju prepracoval z verzie, ktorú kedysi napísal pre žilinské divadlo. Vyšiel v ústrety veľkej scéne SND, kde sa po dlhom čase bude uvádzať činoherná rozprávka. Lomidrevo má premiéru dnes večer a bude sa ponúkať nielen deťom, ale aj ich rodičom, vraj sa môžu rovnako dobre pobaviť. Známy Dobšinského príbeh rozpráva o silákovi Lomidrevovi a jeho priateľoch, tatranských obroch Miesiželezovi a Valivrchovi, ktorí z pazúrov drakov vyslobodzujú tri princezné. „Je to príbeh vskutku shakespearovský, plný lásky, priateľstva, odvahy a múdrosti, ale aj zrady, zbabelosti a pýchy,“ hovorí skúsený režisér Ondrej Spišák. Scénu navrhol jeho dlhoročný kolega, výtvarník Fero Lipták, hudbu zložil Dano Heriban. „Myslel som si, že to bude taký ľahký záver sezóny, ale skúšky dali prekvapivo zabrať,“ vraví Milan Ondrík, ktorý v rozprávke stvárni hlavného hrdinu. Po jeho boku si zahrajú aj Gabika Dzúriková (vďaka ktorej sa Laktibrada stane konečne ženou), Leopold Haverl, Dušan Tarageľ, Božidara Turzonovová, Soňa Valentová, Petra Vajdová a mnohí ďalší.

Fragmenty osudov dvanástich zvláštnych existencií z periférie preplieta vo svojej divadelnej hre Dea Loher jedna z najoceňovanejších súčasných nemeckých dramatičiek. Jej názov Zlodeji určili hrdinovia, ktorí sa zakrádajú vlastným životom tak, akoby ani nemali právo sa v ňom zdržiavať. Akoby boli zlodejmi. Strácajú zmysel svojho života, majú ešte šancu ho nájsť? Jednotlivé príbehy sa v istých momentoch stretnú, prepoja a dostanú do ďalších nečakaných súvislostí. Hru naštudovalo mestské divadlo v Žiline v réžii Eda Kudláča a uvádza ho dnes v slovenskej premiére. V hlavných úlohách sa predstavia Michal Režný, Ján Kožuch, Ivana Kubáčková, Eva Dočolomanská a ďalší.

Bratislavské kino Lumiere prichystalo miniprehliadku filmov Larsa von Triera. Včera sa premietala Melancholia, jedno z jeho najvydarenejších diel, dnes je na programe Manderley a Antichrist, zajtra obe časti Nymfomanky. Manderley (2005) je príbehom otroctva, alebo príbehom z južných regiónov Spojených štátoch amerických v 30. rokoch minulého storočia. Antichrist je zas o vnútornom otroctve, dánsky režisér otvorene v čase vzniku (2009) povedal, že ho nakrútil, keď zápasil s depresiou. Charlotte Gainsbourg v hlavnej úlohe zaň na festivale v Cannes získala cenu pre najlepšiu herečku.

Nymfomanka je jeho najnovší film, do našich kín prišiel vo februári a bol veľmi úspešný.

Podobnú akciu – Trilógia Andrzeja Wajdu – chystá kino Lumiere aj o pár dní neskôr. 10. júna premietne Človeka z mramoru (1976), 17. júna Človeka zo železa (1981) a na ďalší deň ten najnovší, film Walesa, človek z nádeje.