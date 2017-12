Pivová sprcha aj opité fanúšičky. Hudobníkov cez koncerty ohrozuje kadečo

Časopis NME zostavil zoznam pódiových incidentov. Najdrsnejšie z neho vychádza publikum v Británii.

6. jún 2014 o 18:54 Oliver Rehák

Aby sa koncert vydaril, musí sa stať niekoľko základných vecí. Promotéri dúfajú, že sa nikomu nič nestane a že predajú dosť lístkov, diváci veria, že hudobníci budú vo forme. Hudobníkov počas koncertov často trápi niečo úplne iné.

Viete, že bývalá detská herecká hviezda Maculay Culkin má svoju vlastnú skupinu? Je to dosť bizarný projekt, volá sa Pizza Underground a od jedla sa odvíja aj hudba.

Ide o pesničky legendárnej skupiny Velvet Underground zo 60. rokov, ktorých názvy sú upravené spôsobom All Pizza Parties (v origináli All Tomorrowְ’s Parties) a namiesto bicích sa hrá na pizzovú škatuľu.

To, čo v Amerike funguje v rámci žánru comedy rock, pred pár dňami nestrávilo anglické publikum. Počas koncertu v Manchestri kapelu vypískali a v Nottinghame sa na pódium zniesla aj pivová sprcha.

Culkin sa najskôr snažil sále dohovárať s nadhľadom: „Prečo to hádžete? Radšej by som to vypil.“ Vzápätí však radšej s kolegami opustil pódium a následne zrušili celý zvyšok turné. Takéto reakcie publika nie sú ojedinelé a netýkajú sa len kvality hudby.

Keď si prechádzate zoznam pódiových incidentov, ktoré zostavil časopis New Musical Express, vyznieva to tak, že najdrsnejšie publikum je práve v Británii. Vypískanie je ešte tou lepšou „recenziou“.