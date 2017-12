Najvtipnejšia smutná lovestory

9. jún 2014

Na vine sú hviezdy

Smutná lovestory alebo cynická romanca

Veľmi veľa filmov sa dnes nakrúca pre tínedžerov, ich vkus je rozhodujúci. Filmov, ktoré by boli o tínedžeroch, však toľko nie je. Jeden z nich je teraz v našich kinách, vznikol podľa rovnomennej knižky Johna Greena Na vine sú hviezdy a tá bola vo svete bestsellerom.

Greenovi hrdinovia nie sú dospelí, ktorí už vedia, že život nebýva vždy spravodlivý a nevysvetliteľný, ale nie sú to už ani deti, ktoré by boli nepoznačené bolesťou aleboskúsenosťou so smrťou a inými stratami. Ona sa volá Hazel Grace, on Gus a obaja sú vážne chorí. Stretnú sa na terapeutických stretnutiach v podpornejskupine,skamarátia sa, pomaly zbližujú a tento romantický cit im komplikuje aj uľahčuje vyrovnávanie sa s konečnosťou života.

Kniha mala nielen divácky úspech, aj kritici ju ocenili, pretože má v sebe správnu mieru humoru a cynizmu, a zároveň zachováva vážnosť situácie. Priame rozprávanie o živote s chorobou vychádza z predpokladu, že dospievajúci čitatelia sú už dostatočne rozumní a silní.

Film do našich kín prichádza s podtitulom "Najvtipnejšia smutná lovestory". Je priemerný v každom zmysle a ohľade, a najmä je veľmi sentimentálny. Pekne je v ňom vystihnutá bolesť rodičov, v príbehu nevystupujú iba ako štatisti – túto linku však mladí diváci nemusia úplne doceniť. Pred smútkom ich môže ochrániť to, že mladosť im ešte nedovoľuje prepadať existenciálnym stavom a tak film Na vine sú hviezdy zrejme vnímajú ako peknú romancu. Možno aj preto je vo svetových kinách taký úspešný ako kniha.

Veselosti minulosti aj Punch a Judy

Festival / SND, 19.00

Dve predstavenia dnes ponúka premiérový ročník festivalu Eurokontext, ktorý v Slovenskom národnom divadle trvá počas celého júna.

Zo zahraničných hostí súbor Neue Oper Wien predstaví dielo Punch and Judy anglickéhoskladateľa Harrisona Birtwistla z roku 1968, ktoré je "štylizovanou tragédiou plnou groteskných momentov".

Kto má radšej pohybové formy a je zvedavý na to najlepšie z domácej scény, môže si pozrieť predstavenie Veselosti minulosti z produkcie Divadla štúdio tanca z Banskej Bystrice. Choreograf Milan Tomášik sa inšpiroval anglickým renesančným tancom a druhou zložkou je tanec na ticho – výsledkom je "symfónia pohybujúcich sa tiel".

Milan Hnat: Multilingual

Výstava Mestská galéria Rimavská Sobota Do 30. júna

Autorská výstava Milana Hnata (1959) v Mestskej galérii v Rimavskej Sobote predstavuje jeho najnovšiu tvorbu a voľne nadväzuje na jeho autorskú výstavu v roku 1999. Hnat je umelcom, ktorého tvorba má vrstevnatý vývoj tak v témach, technikách, ako aj v myšlienkových odkazoch vychádzajúcich zo spojenia rôznych prístupov. Autorský názov výstavy multilingual pomenúva práve používanie jazyka viacerých médií od digitálnych fotografií po maľbu.

Na výstave sú prezentované cykly digitálnych fotografií: Industrial 2010 – 2013, On line 2010, Dark Matter Mystery 2010 a malieb: akvarelové maľby National Geographic 2013, súbor asambláží Bojiská a Terra 2013, bodkované maľby Dot painting 2013 a Transcendentálne etudy 2013.

Vizuálne dominantným na výstave je výber malieb z rozsiahleho cyklu Eschatological, 2001 – 2013, v ktorom autor vychádza z tradície stredovekej maľby, odkazuje na jej rukopis, štýl a ikonografiu, ale vstupuje do nej vlastným maliarskym komentárom.

Kurátorkou výstavy, ktorá potrvá do 30. júna, je Gabriela Garlatyová.