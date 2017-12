Klaxons dali nový album na web

9. jún 2014 o 16:24 SITA

Britská skupina, ktorá v lete zahrá aj na festivale Grape v Piešťanoch zverejnila novú nahrávku Love Frequency najskôr na internete.

Medzi hudobníkov, ktorí svoje novinky dali vypočuť fanúšikom najskôr na internete sa pridali aj Klaxons. Britská skupina sprístupnila cez webstránky www.theguardian.com album Love Frequency. Očakávaná tretia štúdiovka by mala oficiálne vyjsť 16. júna a bude obsahovať 11 skladieb, medzi ktorými sú aj single There Is No Other Time a Show Me a Miracle.

Vypočujte si album Love Frequency

Na albume pracovali James Murphy, Gorgon City, Erol Alkan či Tom Rowlands z The Chemical Brothers. Kapela by mala skladby z očakávanej novinky predstaviť aj na festivale Grape, ktorý sa bude konať v polovici augusta na piešťanskom letisku.

Klaxons vznikli v roku 2005. Formáciu tvoria Jamie Reynolds (basgitara, spev), James Righton (klávesy, spev) a Simon Taylor-Davies (gitara). Debutová štúdiovka Myths Of The Near Future (2007) obsadila druhú priečku britského albumového rebríčka. Vďaka nahrávke, z ktorej pochádzajú aj úspešné single Golden Skans a It's Not Over Yet, získali Mercury Prize či NME Award.

S druhou štúdiovkou Surfing The Void (2010) sa dostali na desiate miesto UK Chartu. Z albumu ponúkli single Echoes a Twin Flames.