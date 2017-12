Fred Wesley dnes zahrá v Bratislave

Ten, čo hrával s Jamesom Brownom, Večer Jozefa Podprockého, Nesnaž sa mi vysvetliť, kedy som šťastná

Večer pre tých, ktorí majú radi funk na džezový spôsob

Koncert / Bratislava, Nu Spirit club 21.00

„James Brown bol, samozrejme, ústredná osobnosť, ale zvuk vždy vytvárajú všetci. Boli sme na jednej vlne,“ povedal v rozhovore pre SME Fred Wesley. Má pravdu s tým, že na zvuku kapely legendárneho funkového speváka sa tento trombónista podieľal ešte viac než saxofonista-sólista Maceo Parker. Bol totiž dlho jej šéfom aj aranžérom, dokonca sa aj autorsky podieľal na niekoľkých hitoch.

Jeho kĺzajúce riffy a ostré, precízne sóla dávali Brownovej hudbe inštrumentálnu šťavu, písala kritika a mala pravdu. Že Wesley nebol závislý od svojho šéfa, to dokázal už v roku 1975, keď sa po odchode od neho nestratil ani v kapele Parliament-Funkadelic a neskôr bez problémov zapadol do nadupanej dychovej sekcie orchestra džezovej legendy Counta Basieho.

Práve v spojení funku s džezom je Wesley veľkým majstrom. Jeho súčasná kapela, s ktorou sa dnes predstaví v Bratislave, hrá funkové skladby džezovým spôsobom: „Viem hrať džez aj funk, pre mňa je vlastne džez a funk tá istá vec, nedá sa povedať, kde sa jedno končí a druhé sa začína. Všetka moja hudba je zmesou džezu a funku.“

Hoci vlani oslávil sedemdesiatku, pri pozeraní jeho aktuálnych koncertných videí to tak nevyzerá. Hoci by sa mohol „schovať“ za veľkú zostavu, rozhodol sa hrávať v triu. Sprevádzajú ho mladučký taliansky organista Leonardo Corradi a francúzsky bubeník Tony Matcho.

Večer Jozefa Podprockého

Koncert / Kasárne - Kulturpark Košice 19.00

Peter Breiner, Iris Szeghy, Alexander Mihalič, Peter Guľas, Jana Kmiťová či Ivan Buffa – to všetko sú žiaci Jozefa Podprockého, ktorý vyše 40 rokov učil kompozíciu na Konzervatóriu v Košiciach. Presne dnes skladateľ a pedagóg oslavuje sedemdesiatiny, čo verejne pripomenie Quasars Ensemble. Tento rezidenčný súbor Kasární / Kulturpark pripravil špeciálny večer, počas ktorého zaznie prierez Podprockého komornou tvorbou– od Sempre solo op. 5 pre sólovú flautu (1966), cez neskoršie kompozície ako Rozmarné interlúdium op. 56 až po premiéru Sláčikového kvarteta č. 6, ktorá dokazuje, že sa nebude len spomínať. Diriguje umelecký vedúci Quasars Ensemble Ivan Buffa.

Nesnaž sa mi vysvetliť, kedy som šťastná

Vernisáž 18.00 h

Na jednej strane sú vzťahy – najmä však, vzťahy medzi mužmi a ženami. A na strane druhej je technika – mobily a počítače, prostredníctvom ktorých sa dnes odohráva veľká časť konverzácie i medzi najbližšími ľuďmi. Csilla Polák v ľahkých farebných vrstvách maľuje postrehy vystrihnuté z vlastného života a do bublín často píše krátke úryvky z osobných konverzácií. Uvažovanie o vzťahoch, moralizovaní a často celkom zbytočných radách, čo so životom, v jej maľbách síce pôsobí odľahčene ako nejaký komiks s fiktívnymi hrdinami, spojení soskutočnosťou má však, viac než by sa na prvý pohľad zdalo. Výstavu s názvom Nesnaž sa mi vysvetliť, kedy som šťastná otvárajú dnes v bratislavskej galérii Čin Čin.