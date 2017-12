Jedenásť (!) noviniek v našich kinách

Black Block, Bony a klid II, Khumba, Na hrane zajtrajška, Na vine sú hviezdy, Následky lásky, Nech žije sloboda!, Radio Alice, Skvelý deň, Štyrikrát, Vlhké miesta.

6. jún 2014 o 0:00 Miloš Ščepka

Pretože na prehliadke Cine Vitaj má distribučnú premiéru šesť talianskych filmov, do slovenských kín tento týždeň vstupuje rekordných jedenásť premiér.

Black Block



Taliansko, 76 minút. Scenár a réžia: Carlo A. Bachschmidt. Kamera: Stefano Barabino, Harald Erschbaumer. Strih: Alessandro Pantano. Hudba: Francesco Cerasi. Účinkujú: Lena Zuhlke, Chabi Noqueras, Michael Gieser, Niels Martensen, Daniel McQuillan, Chabi Nogueras, Ulrich Reichel, Mina Zapatero a ďalší.

Svedectvo o tom, čo sa stalo aktivistom protestujúcim počas 27. konferencie Skupiny G8 v Janove v roku 2001 podáva celovečerný debut talianskeho dokumentaristu Carla Bachschmidta. Každý z aktivistov opisuje, čo zažil v osudnú noc i v nasledujúcich dňoch. Napriek bolestivej traume však na svoje ideály nezanevreli. Práve naopak, sú ešte odhodlanejší pokračovať v protestnom aktivizme, ba dokonca v celkom nových podobách. Po premiére vo vedľajšej prehliadke benátskeho festivalu v roku 2011 film získal dve neštatutárne ceny.

video //www.youtube.com/embed/eaQ-A3b7ViA

Bony a klid II



Česká republika, 90 minút. Scenár a réžia: Vít Olmer. Kamera: Karel Fairaisl. Strih: Filip Issa. Hudba: Ondřej Soukup a Frankie Goes To Hollywood. Účinkujú: Roman Skamene, Jakub Prachař, Josef Nedorost, Jan Potměšil, Veronika Jeníková, František Švihlík, Gabriela Kratochvílová, Simona Chytrová, Miloslav Kopečný a ďalší.

Vít Olmer nadviazal na svoj hit z dôb „reálneho socializmu“ Bony a klid (1987), aby nám dopovedal príbehy hrdinov po štvrťstoročí, v ére „reálneho kapitalizmu“, keď už neexistujú tuzexové poukážky, francúzske franky, nemecké marky, talianske líry ani podpultový tovar, ale zato možností, ako sa obohatiť na úkor svojich blížnych, je nespočetné množstvo. Z časti vexlákov sa stali úctyhodní veľkopodnikatelia, ďalší ťahajú za nitky bábok na politickej scéne, iní idú v drogách a nelegálnom alkohole. Sú všade tam, kde sa dajú zarobiť rýchle prachy: kšeftíky, podfuky, úplatky, dotácie. A do nich nechcene spadne aj „nový“ Martin, ktorý rovnako, ako v minulosti, prichádza z Boleslavi do Prahy za zárobkom.

video //www.youtube.com/embed/b6MEkI711Fk

Khumba



Juhoafrická republika 2013, 85 minút. Scenár: Raffaella Delle Donne, Anthony Silverston, Jonathan Roberts, Camilla Bubna-Kasteliz, Richelle Wilder, Mike de Seve, Dave Bejoya. Réžia: Anthony Silverston. Výtvarník: Daniel Clarke. Strih: Luke MacKay. Hudba: Bruce Retief. V slovenskom znení účinkujú: Milan Rúfus, Peter Kollárik, Dušan Jamrich, Štefan Skrúcaný, Ľubomír Višňovský, Francien Bauer a ďalší.

Anthony Silverston, spoluscenárista a koproducent prvého juhoafrického celovečerného digitálne animovaného filmu Zambezia, ktorý uviedli aj slovenské kiná, prichádza ako tvorca juhoafrického 3D animovaného rodinného filmu o zebriakovi Khumbovi, ktorému chýbajú pruhy a preto ho všetci považujú za prekliateho. Vylúčený zo stáda, osamelý a vysmievaný sa vydáva na cestu za stratenými pruhmi, sebadôverou a uznaním. Na scenári pracovalo rovných sedem tvorcov. Film s rozpočtom 20 miliónov dolárov získal Africkú filmovú cenu za animáciu a prehrštie ďalších ocenení.

video //www.youtube.com/embed/__jJYYIehqY

Na hrane zajtrajška



Edge of Tomorrow. USA 2014, 114 minút. Scenár: Christopher McQuarrie, Jez Butterworth, John-Henry Butterworth. Réžia: Doug Liman. Kamera: Dion Beebe. Strih: James Herbert. Hudba: Christophe Beck. Účinkujú: Tom Cruise, Emily Blunt, Brendan Gleeson, Bill Paxton, Jeremy Piven, Lara Pulver, Charlotte Riley, Jonas Armstrong, Noah Taylor, Masayoshi Haneda, Dragomir Mrsic, Lee Asquith-Coe a ďalší.

Doug Liman (Agent bez minulosti, Pán a pani Smithovci, Jumper) režíroval adaptáciu románu japonského autora sci-fi Hirošiho Sakurazaku s Tomom Cruisom v hlavnej role. Hrá podplukovníka Williama Cagea, ktorý sa nikdy nezúčastnil ani jedinej bitky, no bez vysvetlenia ho degradujú a bez prípravy, zato s mizernou výzbrojou nasadia do samovražednej akcie v boji proti záhadným mimozemšťanom, decimujúcim v blízkej budúcnosti ľudstvo. Prirodzene, že Cagea v boji zabijú, no on opäť ožíva na začiatku rovnakého dňa a znova ho čaká boj aj rýchla smrť. Znova a znova. Zakaždým je však skúsenejší a dokáže lepšie využívať svoje rozvíjajúce sa schopnosti. V boji mu po boku stojí príslušníčka Špeciálnych jednotiek Rita Vrataski (Emily Blunt).

video //www.youtube.com/embed/vw61gCe2oqI

Na vine sú hviezdy



The Fault in Our Stars. USA 2014. 125 minút. Scenár: Scott Neustadter, Michael H. Weber. Réžia: Josh Boone. Kamera: Ben Richardson. Strih: Robb Sullivan. Hudba: Mike Mogis, Nate Walcott. Účinkujú: Shailene Woodley, Ansel Elgort, Willem Dafoe, Laura Dern, Nat Wolff, Lotte Verbeek, Sam Trammell, Mike Birbiglia, Maurice Nathan Weert, Emily Peachey a ďalší.

Hazel Grace Lancasterová (Shailene Woodley) má šestnásť rokov. Miluje svojich starostlivých rodičov a práve sa zaľúbila do chlapca, ktorý sa volá Gus Waters (Ansel Elgort). Zoznámili sa na stretnutí podpornej skupiny pacientov s rakovinou. Spoločnú majú aj lásku ku knihám, vrátane Hazelinho obľúbeného románu Kráľovská trýzeň. Mnohokrát sa snažila spojiť s jeho autorom, samotárskym Petrom Van Houtenom (Willem Dafoe). Keď sa Gusovi podarí Van Houtena skontaktovať, spisovateľ ich obidvoch pozve do Amsterdamu. Adaptáciu knižného bestselleru Johna Greena režíroval Josh Boone, z ktorého sa stáva odborník na slzavú romantiku.

video //www.youtube.com/embed/9ItBvH5J6ss

Následky lásky



La consequenze dell'amore. Taliansko 2004. 100 minút. Scenár a réžia: Paolo Sorrentino. Kamera: Luca Bigazzi. Strih: Giogiò Franchini. Hudba: Pasquale Catalano. Účinkujú: Toni Servillo, Olivia Magnani, Adriano Giannini, Antonio Ballerio, Rolando Ravello, Giselda Volodi a ďalší.

Päťdesiatnik Titta (Toni Servillo) vedie nudný život vo švajčiarskom hoteli. Každodennú rutinu, pozostávajúcu z nemenných úkonov, však naruší láska a všetky problémy, ktoré z nej vyplývajú. V roku 2004 nakrútil neapolský rodák Paolo Sorrentino (Veľká nádhera) svoj druhý celovečerný hraný film La consequenze dell'amore – rafinovanú kombináciu motívov kriminálneho žánru s pôsobivou analýzou starnúceho človeka, ktorému pomedzi prsty uniká život a už len bez známky akejkoľvek emócie nečinne pozoruje okolitý svet. Film získal sedem talianskych národných cien David di Donatello.

video //www.youtube.com/embed/q8iZtKBoh1c

Nech žije sloboda!

Viva la libertà. Taliansko 2013. 93 minút. Scenár: Roberto Andò, Angelo Pasquini. Réžia: Roberto Andò. Kamera: Maurizio Calvesi. Strih: Clelio Benevento. Účinkujú: Toni Servillo, Valerio Mastandrea, Anna Bonaiuto, Valeria Bruni Tedeschi, Michela Cescon, Brice Fournier a ďalší.

Toni Servillo, známy z Veľkej nádhery i Následkov lásky, stvárnil v komediálnej dráme Roberta Andò hlavnú dvojrolu. Predseda talianskej najsilnejšej opozičnej politickej strany Enrico Olivieri je na pokraji krízy, preferencie mu klesajú a voľby sa blížia. Jednej noci zmizne. Namiesto neho v predvolebnej kampani verejnosti podsunú jeho dvojča, dôvtipného filozofa Giovanniho, ktorý trpí bipolárnou poruchou. Poetické a zrozumiteľné vyjadrovanie, žoviálny prístup k ľuďom a večne rozosmiata tvár sú kľúčom k strmému vzostupu preferencií strany. Nebývalý úspech a popularitu však ktosi zo zákulisia sleduje a trpezlivo vyčkáva.

video //www.youtube.com/embed/U6aYevW3-g4

Radio Alice



Lavorare con lentezza. Taliansko-Francúzsko 2004. 108 minút. Scenár: Guido Chiesa, Roberto Bui, Giovanni Cattabriga, Luca Di Meo, Federico Guglielmi, Riccardo Pedrini. Réžia: Guido Chiesa. Kamera: Gherardo Gossi. Strih: Luca Gasparini. Hudba: Teho Teardo. Účinkujú: Claudia Pandolfi, Valerio Mastandrea, Marco Luisi, Tommaso Ramenghi, Valerio Binasco, Alison Forest, Giorgio Colangeli, Simone Gandolfo a ďalší

Taliansky dokumentarista Guido Chiesa sa vo svojom piatom hranom filme vracia do radikálnych 70. rokov v Taliansku. Sgualo a Pelo (Marco Luisi a Tommaso Ramenghi) žijú v proletárskej štvrti na predmestí Bologne. Živia sa rôznymi pomocnými prácami, pri čom jedného dňa narazia na ilegálne študentské rádio Alice a spoznávajú celý nový svet. Dráma spred desiatich rokov ponúka pohľad na obdobie protestov a vzbúr. Predstavitelia ústredných postáv si z benátskeho festivalu odniesli Cenu Marcella Mastroianniho.

video //www.youtube.com/embed/HMYcW08Xub8

Skvelý deň



Un giorno perfetto. Taliansko 2008. 105 minút. Scenár: Sandro Petraglia, Ferzan Ozpetek. Réžia: Ferzan Ozpetek. Kamera: Fabio Zamarion. Strih: Patrizio Marone. Hudba: Andrea Guerra. Účinkujú: Isabella Ferrari, Valerio Mastandrea, Valerio Binasco, Federico Costantini, Monica Guerritore, Angela Finocchiaro, Stefania Sandrelli, Nicole Grimaudo a ďalší.

Taliansky scenárista a režisér tureckého pôvodu Ferzan Ozpetek je našim divákom známy ako tvorca snímok Ignoranti, Okno naproti, či Neriadené strely. Pred šiestimi rokmi mal na benátskom festivale premiéru jeho film Un giorno perfetto. Sleduje manželov Emmu a Antonia, no aj rodinu Antoniovho šéfa Elia Fioravantiho, ktorý sa zo všetkých síl snaží zachrániť si kariéru, čím si ničí osobný život. V jeden dokonalý deň Emma, Antonio, Elio a Maja vyložia na stôl všetky karty, s ktorými hrali svoje životy plné pretvárky a snažia sa znovu získať nad nimi i nad sebou samými stratenú kontrolu.

video //www.youtube.com/embed/oEZCRFDi2dY

Štyrikrát



La quattro volte / Vier leben. Taliansko-Nemecko-Švajčiarsko. 88 minút. Scenár a réžia: Michelangelo Frammartino. Kamera: Andrea Locatelli. Strih: Benni Atria, Maurizio Grillo. Hudba: Paolo Benvenuti. Účinkujú: Giuseppe Fuda, Bruno Timpano, Nazareno Timpano, Artemio Vallone, Domenico Cavallo, Santo Cavallo, Peppe Cavallo, Isidoro Chiera, Iolanda Manno, Cesare Ritorito a ďalší.

Druhá celovečerná snímka talianskeho architekta a filmára Michelangela Frammartina sa pohybuje na pomedzí hraného a dokumentárneho filmu. Poetické rozprávanie je opäť zasadené do odľahlých častí južného Talianska. V dlhých pomalých záberoch zobrazuje každodenný život starého pastiera kôz, boj drobného kozľaťa o miesto v početnom stáde a koniec osud mohutnej jedle, ktorú zotnú a použijú na prípravu dreveného uhlia. Film, uvedený na 63. MFF v Cannes, má úctyhodnú zbierku najrôznejších festivalových ocenení.

video //www.youtube.com/embed/0Cix6185Kvw

Vlhké miesta



Feuchtgebiete. Nemecko 2013. 109 minút. Scenár: Claus Falkenberg, David Wnendt, Sabine Pochhammer. Réžia: David Wnendt. Kamera: Jakub Bejnarowicz. Strih: Andreas Wodraschke. Hudba: Enis Rotthoff. Účinkujú: Carla Juri, Peri Baumeister, Meret Becker, Christoph Letkowski, Axel Milberg, Edgar Selge a ďalší.

Osemnásťročná Helen (Carla Juri) rada experimentuje. Obzvlášť v sexe. Niekoľko svojráznych teórií má aj v oblasti osobnej hygieny. Okolie šokuje úprimnosťou a komentármi. S priateľkou Corinnou porušujú jedno spoločenské tabu za druhým, až kým Helen neskončí v nemocnici po trápnej nehode pri holení intímnych partií. Ani na nemocničnom lôžku však neprestáva napredovať v drsnom vyrovnávaní sa s dospievaním a tajne dúfa, že sa jej podarí zmieriť rozvedených rodičov. Nemecký filmový hit roku 2013 vznikol podľa provokatívneho knižného bestselleru Charlotte Rocheovej. Najintímnejšie aspekty ženského sveta zobrazuje s otvorenosťou a humorom.