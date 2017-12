Filmár Tim Burton je aj výtvarník

Podivne krásny svet Tima Burtona, Havlovci a Kolowrat, Kino v bazéne

11. jún 2014

Podivne krásny svet Tima Burtona

V pražskej galérii Dům U Kamenného zvonu uvidíte, ako vznikajú hororovo-poetické postavičky slávneho režiséra.

Výstava Praha do 3. 8.

Je iba jeden režisér, ktorý vie spojiť prvky hororu, sci-fi, fantazijnej poetiky a komédie do jediného filmu a je to aj desivé, aj zábavné, aj napínavé, aj plné emócií.

Tim Burton je síce v prvom rade filmár, no už keď mu pred pár rokmi usporiadalo newyorské Múzeum moderného umenia výstavu, ukázalo sa, že sledovať Burtonove skice a kresby môže byť rovnako vzrušujúce, ako pozerať sa na hotové filmy. Jeho výstava sa v MoMA zaradila medzi najnavštevovanejšie v histórii a rekordy láme už aj v Prahe, kde ju otvorili koncom marca.

Nie je identická s tou americkou, no na rozdiel od nej tu nájdete aj asi stopäťdesiat dosiaľ nevystavených prác z osobného archívu svojrázneho režiséra, ktorého mnohí doteraz považujú za akéhosi extravagantného čudáka. On sám sa tak vraj vôbec necíti, no v nedávnom rozhovore s Markom Ebenom spomínal, že už keď začínal pracovať ako pomocný animátor v štúdiách Disneyho, správali sa k nemu ako k podivnému stvoreniu. „Hovorili o mne, že som divný, zvláštny, no z istého pohľadu to nebolo úplne zlé. Nechali ma robiť, čo som chcel. Mal som miestnosť a tam som si kreslil. Žiadne konflikty nenastali. Až zrazu som si uvedomil, že nič z mojej práce nepoužili a začal som si pripadať ako nejaká princezná vo veži,“ hovoril o prvých skúsenostiach.

S Disneym sa teda rozišiel, no neskôr práve s týmito štúdiami vytvoril niektoré zo svojich najslávnejších filmov. Prostredníctvom kresieb, malieb, fotografií, animovaných diel, kostýmov, skicárov či náčrtov narýchlo urobených na hotelových obrúskoch, sa o jeho práci však dozviete viac ako z titulkov filmov. Kľúčové témy Burtonových príbehov, podľa ktorých je viac ako päťsto exponátov na výstave zoradených, ukazujú divákom nezrealizované nápady, ale i kreslené predlohy postáv zo známych filmov, akými boli Batman, Beetlejuice, Frankenweenie, Predvianočná nočná mora, Ed Wood, Mŕtva nevesta Tima Burtona, Sweeney Todd: Čertovský holič z Fleet Street a mnohých ďalších.

Havlovci a Kolowrat

Koncertné štúdio Slovenského rozhlasu 19.00

Václav Havel priniesol po novembri 1989 do politiky nový rozmer, to isté sa dá povedať o jeho menovcoch, ktorí fungujú na českej hudobnej scéne už tri dekády. Dvojica Irena a Vojtěch vo svojich skladbách narába s dlhými plochami a meditatívnymi plochami, využívajú akustické (violončelo, klavír, viola da gamba) aj exotické hudobné nástroje (zvony, tibetské misy). Kým oni ponúkajú „poéziu ticha“, košická indierocková skupina Kolowrat vo svojich pesničkách zaznamenáva príbehy (ne)všedného dňa.

Tieto dve mená z rôznych generácií a rôznych žánrov spojí ďalší dvojkoncert z cyklu Folkfórum. Dá sa tradične vidieť naživo v priestoroch Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave (vstup je voľný do zaplnenia sály) alebo si ho môžete vypočuť v priamom prenose Rádia Devín.

Kino v bazéne

Film / Gymnázium JGT Banská Bystrica

Vlani v lete saskupina nadšencov rozhodla oživiť nádvorie Gymnázia Jozefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici filmovými projekciami. Premiéra Kina v bazéne mala úspech, a tak je tu druhý ročník tejto akcie. Otvára ho film, ktorý sa stal Kultúrnou udalosť roka 2013 v ankete denníka SME.

Kauza Cervanová, dokumentárna tragédia o práve na spravodlivosť je osemročnou detektívnou výpravou Róberta Kirchhoffa do temných hlbín dodnes neuzatvoreného a medializovaného prípadu únosu, znásilnenia a vraždy mladej medičky. Režisér a producent po dlhej práci hovorí, že naozaj môže byť tým, kto vie o Kauze Cervanová najviac, teda okrem tých, čo boli v roku 1976 priamo pritom. Na začiatku jeho filmu bola nespokojnosť s oficiálnym rozsudkom, ktorý padol ešte za socializmu, a na jeho konci zas precítilskepsu zo súčasného slovenského súdnictva. (kul)