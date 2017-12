Ten deň nebol skvelý, ale film o ňom je

Na plagáte je vysmiata rodinka. Rozvaľuje sa na slnkom zaliatej malebnej horskej lúke, usmieva sa, je šťastná. Vo filme Skvelý deň nič z toho neuvidíte.

10. jún 2014 o 17:33 Miloš Ščepka

Premiéru mal v roku 2008 na benátskom festivale, ktorého hlavnou témou boli muži. Nie ako neohrození hrdinovia, ale ako ľudské bytosti: chybujúce a pochybujúce, citlivé, zmätené, neisté, omylné, ale hlboko citové. Tak ako film Skvelý deň prestal vtláčať ženu do rodových schém, začal aj mužov chápať takých, akí skutočne sú. Nie náhodou filmy o nich nakrúcajú práve ženy. Alebo gayovia.

V dielach Ferzana Ozpeteka, talianskeho filmára tureckého pôvodu (Ignoranti, Okno naproti, Neriadené strely) tentoraz nehrá rolu homosexualita. Výnimočne nenakrúcal podľa vlastného námetu a scenára, Skvelý deň je adaptáciou románu Melanie Gaie Mazzuccovej. Výsledkom je silný, no načisto „neozpetekovský“ pochmúrny film.

Antonio (Valerio Mastandrea) je drsný heterosexuál, uznávaný policajt. A psychicky labilný násilník, ktorý lásku k milovanej manželke Emme (Isabella Ferrari) prejavoval žiarlivosťou a týraním. Po rozvode, keď sa Emma i s deťmi odsťahovali, sa mu zrútil svet. Situáciu rieši ako vždy – skratom.

Keď sa darí, tak sa darí

Film sa začína príchodom policajtov, ktorých zavolá suseda, keď sa z bytu naproti ozvala streľba. Vzápätí sa vrátime o 24 hodín a sledujeme deň, ktorý bude posledným aj pre tých, čo ho prežijú.

Do okolia rodinky patrí učiteľka Adriana (Stefania Sandrelli) so svojou komplikovanou romancou, no i kandidát v budúcich voľbách Elio (Valerio Binasco), za ktorého sa umelecky nadaný syn Aris (Federico Costantini) hanbí tak, že radšej ruší protekčné vysokoškolské štúdium práv a odchádza do zahraničia. Otcovi to oznámi v ten istý skvelý deň, krátko predtým, ako sa Elio dozvie, že predseda strany ho odpísal a vo voľbách ho nepodporí.

Načo je dobrý sarkazmus

Všetci herci sú priam ideálne obsadení a podávajú skvelé výkony. Nie expresívne ani výstredné či nápadné, zato dokonale presvedčivé. Veľkú rolu hrá samotné mesto Rím. Videlo už toľko tragédií, drám, krívd a násilia, že je k nim ľahostajné. Ale možno si už dávno na ne navyklo a žiada ich od svojich obyvateľov ako obeť.

Ozpetek nehrá na tragickú a osudovú strunu, ale celý excelentne nakrútený film ladí skôr do clivej nálady s príchuťou sentimentu a s neodškriepiteľným sarkazmom. Aj to je dôvod, prečo sa čas na ňom nijako nepodpísal. Skvelý deň je stále rovnako skvelý.