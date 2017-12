Filmové premiéry

Tento týždeň v našich kinách pribudnú štyri novinky - Grace: Kňažná z Monaka, Krok do tmy, Posledný vrchol, Všetky cesty vedú do hrobu.

11. jún 2014 o 15:21 Miloš Ščepka

Grace: Kňažná z Monaka



Grace of Monaco. Francúzsko-USA-Belgicko-Taliansko 2014. 103 minút. Scenár: Arash Amel. Réžia: Olivier Dahan. Kamera: Eric Gautier. Strih: Olivier Gajan. Hudba: Christopher Gunning. Účinkujú: Nicole Kidman, Tim Roth, Milo Ventimiglia, Parker Posey, Paz Vega, Frank Langella, Derek Jacobi, Geraldine Somerville, Robert Lindsay, Nicholas Farrell, Olivier Rabourdin, Roger Ashton-Griffiths, Jeanne Balibar, André Penvern a ďalší.

Francúzsky režisér Olivier Dahan začal medzinárodnú kariéru komerčnými filmami Cesta a Purpurové rieky 2. V roku 2007 sa spravil renomé filmovým životopisom Edith Piaf, oceneným dvomi Oscarmi. A tak mohol do hlavnej roly ďalšej životopisnej drámy obsadiť superhviezdu Nicole Kidmanovú. Hrá inú slávnu herečku Grace Kellyovú, ktorá sa stala manželkou monackého kniežaťa a jej rozprávkový osud dodnes fascinuje celý Hollywood. To však nezabránilo vážnej roztržke medzi režisérom a producentom Harveyom Weinsteinom o definitívnu podobu diela. Distribúciu filmu na Slovensku finančne podporil Audiovizuálny fond.

video //www.youtube.com/embed/bFYmYWa348c

Krok do tmy



Slovenská republika – Česká republika 2014. 120 minút. Scenár: Miloslav Luther, Marián Puobiš. Réžia: Miloslav Luther. Kamera: Igor Luther. Strih: Barbora Paššová. Hudba: Vladimír Godár, Jevgenij Iršai, Peter Martinček. Účinkujú: Marko Igonda, Monika Haasová, Kristýna Boková, Miroslav Donutil, Péter Nádašdi, Ady Hajdu, Atilla Mokoš, Marián Geišberg, Boris Farkaš a ďalší.

Bratia Miloslav (scenár a réžia) a Igor (kamera) Lutherovci adaptovali novelu Alfonza Bednára Rozostavaný dom, ktorá v roku 1956 vyvolala rozruch. Je mladý lekár, bývalý partizánsky veliteľ, hrdina alebo vrah ? A jeho manželka je obeťou alebo prisluhovačkou totalitnej moci? A čo jeho milenka? Je iba bezškrupulózna karieristka, alebo osudom ťažko skúšaná slobodná matka? Dramatické osudy antihrdinov z doby nástupu komunizmu sú príbehmi o násilí a vzdore, slabosti a odvahe, aké sa odohrávajú aj dnes.

video //www.youtube.com/embed/FZTyhDzP-04

Posledný vrchol



La última cima. Španielsko 2013. 82 minút. Scenár a réžia: Juan Manuel Cotelo. Kamera: Alexis Martínez. Strih: Alexis Martínez, Raul Recuero. Účinkujú: Pablo Domínguez Prieto a ďalší.

Nevšedný dokumentárny film o španielskom kňazovi Pablovi Domínguezovi, ktorý tragicky zahynul vo svojich 42 rokoch pri zostupe z hory Moncayo, svojho posledného vrcholu Španielska s výškou nad 2 000 metrov. Film plný zbožnosti, radosti a nádeje v život večný je vyrozprávaný so smiechom i slzami jeho rodinou, priateľmi, kolegami a študentmi. Získal cenu Bravo, ktorú udeľuje Konferencia biskupov Španielska a ocenenie Združenia španielskych filmových scenáristov za najlepší dokumentárny film.

video //www.youtube.com/embed/Av6oD1eaE64

Všetky cesty vedú do hrobu



A Million Ways to Die in the West. USA 2014. 116 minút. Scenár: Seth MacFarlane, Alec Sulkin, Wellesley Wild. Réžia: Seth MacFarlane. Kamera: Michael Barrett. Strih: Jeff Freeman. Hudba: Joel McNeely. Účinkujú: Charlize Theron, Seth MacFarlane, Amanda Seyfried, Liam Neeson, Neil Patrick Harris, Giovanni Ribisi, Sarah Silverman, Wes Studi, Evan Jones, Rex Linn, Tatanka Means, Alex Borstein a ďalší.

Tvorca diel Hellboy 2: Zlatá armáda a Macík Seth MacFarlane sa rozhodol oblažiť svojich vyznavačov westernovou komédiou, plnou jeho príslovečného humoru a opäť stvárnil aj hlavnú rolu. Hrá lenivého, zbabelého a neschopného pastiera oviec z Divokého Západu. Láska k novej obyvateľke mestečka Anne (Charlize Theron) s ním stvára divy. Distributér divákov úprimne varuje: „Rovnako ako pri Macíkovi, ani tentoraz sa MacFarlane v snahe pobaviť nezastavil pre ničím!“