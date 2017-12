Pláž

Hľadanie strateného raja je archetypálnym pudom ľudstva, je to jeho najkrehkejšia utópia. Raj musí byť totiž jedinečný a vzácny, inak by nemal cenu, preto je z princípu ohrozený.

12. jún 2014 o 0:00 Zuzana Uličianska

Zvonku, ale predovšetkým zvnútra. Urobíme všetko preto, aby sme si ho ochránili a tým ho, paradoxne, zničíme.

Keď v roku 1996 vyšiel román Pláž, bol z neho okamžite bestseller s vyše stotisíc predanými paperbackmi. Autor Alex Garland sa stal idolom mladých „batôžkarov“ túžiacich po nájdení zmyslu života, ideálne na oslňujúco bielom piesku v tyrkysových lagúnach. Práve v takomto pozemskom raji sa totiž jeho sviežo napísaný román odohráva.



Leonardo DiCaprio s Virginie Ledoyen. Foto: Outnow.ch

Skupina mladých ľudí žije úplne odtrhnutá od civilizácie. Nie je nijakým prekvapením, že aj v tejto umelej komunite prepuknú sklony k násiliu, rovnako ako v akejkoľvek inej spoločnosti. Téma nie je až taká nepodobná pamätnému románu Pán múch Williama Goldinga z roku 1954.

Tichý Američan v Bangkoku

Richard je jeden z mladých Američanov, čo prišli do Thajska hľadať záchranu pred životnou nudou. Má batoh, trochu peňazí, rodičov na e-maile a nevie čo so životom. V lacnom hoteli sa stretáva s mladým párom z Francúzska - Etiennom (Guillaume Canet) a Francoise (záhadná Virginia Ledoyen), ale aj feťákom Daffym (Robert Carlyle), ktorý mu počas jednej noci povie o ľuďoch žijúcich podľa vlastných zákonov v takmer rajskej prírode. Daffy spácha samovraždu, no ešte predtým Richardovi nechá mapu, podľa ktorej sa dá tento paralelný svet nájsť.



Ani mimo civilizácie sa členovia komunity nedokázali zbaviť svojich závislostí.

Richard nemobol byť bez Nintenda. Foto: Outnow.ch

Na hľadanie „paradíza“ presvedčí Richard aj mladých Francúzov. Po ceste urobí základnú chybu, skopíruje mapu cesty, čím vytvorí základnú schému konfliktu – pôvodní obyvatelia raja verzus prišelci. Hrozba, že by sa raj na ostrove prezradil, neteší ani miestnych pestovateľov marihuany a priekupníkov drog. Ani toto nie je miesto, kde by nesúperili konfliktné záujmy.