Otvárací film z Cannes sa už premieta v našich kinách

Grace z Monaka, Tornádo Lue, Džez v príbehoch.

12. jún 2014

Grace z Monaka

Grimmaldiovci majú prečo byť nahnevaní

Film francúzskeho režiséra Olivera Dahana sa u nás začína hrať len niekoľko dní po premiére v Cannes. Promo si však na tom veľmi postaviť nemôže, pretože toto je ten prípad, keď sa festival rozhodol zle a za otvárací film vybral taký, ktorý tam nemá čo robiť. Diváci boli nespokojní.

S Cannes súvisí len tak, že jeho hlavná hrdinka - Grace Kelly - sa tu, ešte v päťdesiatych rokoch zoznámila s monackým kniežaťom Rainierom a vzápätí súhlasila, že sa stane jeho ženou a bude s ním reprezentovať malú, ale progresívnu krajinu. Keď ju o pár rokov neskôr navštívil Alfred Hitchcock a znovu jej ponúkal rolu (v chystanom filme Marnie), uvedomila si, ako jej herecký život chýba a že v úlohe manželky ani kňažnej nie je šťastná. (V tom čase už bola aj matkou, ale to si tento film nevšíma.) Stiesnene sa cítila aj preto, že Monako bolo v kríze, francúzskemu prezidentovi De Gaullovi sa nepáčila jeho daňová politika (lákala francúzske firmy meniť sídlo a unikať daňovej povinnosti) a tak na Rainiera vyvíjal tlak, vyhrážal sa mu ozbrojeným útokom.

V našich televíziách sa zrejme s veľkým úspechom (pretože reprízy sú časté) vysiela trojdielny film o cisárovnej Sissi s Romy Shneiderovou v hlavnej úlohe. Vo svojom žánri má svoje miesto, nikomu by však nenapadlo vydávať ho za ambiciózne umenie.

Režisér Dahan, producenti Weinsteinovci aj festival v Cannes sa o to chvíľu nešťastne pokúšali, aj keď Grace z Monaka vlastne nie je veľmi iná ako prikrášlený príbeh o cisárskom páre z Rakúska. Spôsob, akým Grace rieši veľký politický konflikt, sa podobá na chvíle, keď si Sissi získala srdcia Maďarov tým, že vyzvala do tanca grófa Gyulu Andrássyho, a Talianov zasa tým, že sa im ukázala v pozícii matky. Má to byť paródia?

Princ Albert (syn Rainiera a Grace) a zvyšok rodiny Grimmaldiovcov protestovali proti tomuto filmu, už keď čítali scenár, a odmietli ísť na premiéru, aj keď vedeli, že v hlavných úlohách hrajú Nicole Kidman a Tim Roth. Tvrdili, že je úplne mimo faktov a báli sa, že ich Rainier bude vykreslený nespravodlivo nesympaticky. Keby film videli, boli by zrejme nahnevaní ešte viac, pretože ich krajina ani trochu nevyzerá ako normálna, dôstojná krajina hodná štandardnej filmovej drámy. Ale len ako miesto, kde žijú papierové figúrky spôsobom, ktorý niekomu pripomína rozprávkovú báchorku.

Tornádo Lue

Koncert / Stanica Žilina 20.00

Keď sa pred dvomi rokmi po dlhej pauze opäť objavili na scéne, bola to veľká udalosť, ale zároveň už aj o dosť iná skupina, než akú si pamätali fanúšikovia z prvej polovice 90. rokov. Z pätice sa stalo trio - speváčku Janu Tóthovú a gitaristu Pavla Murína doplnil Juraj Hladný, ktorý však bicie vymenil za klávesy, dychové nástroje sú minulosťou. Staré piesne sa už nedali hrať tak ako kedysi, s novým zvukom, ktorý sa dá označiť ako kabaretný šansónový punk však prišli aj nové nápady a chuť ďalej koncertovať. Aktuálnu zostavu vlani zachytil záznam z koncertu, na ktorom odzneli aj tri nové piesne. V akej forme je kapela dnes, sa môžete presvedčiť v žilinskej Stanici.

Džez v príbehoch / Noci s ikonami džezu

Koncert - Kafé Scherz 20.00

Po viac než ročnej odmlke na bratislavskej scéne sa do klubov vracia úspešný a obľúbený formát Džez v príbehoch / Noci s ikonami džezu. Úplne nový diel zo série moderovaných koncertov o príbehoch ikonických skladateľov a interpretov bude dnes o 20.00 h v Kafé Scherz v Bratislave. Je venovaný skladateľovi a textárovi Cole Porterovi a speváčke s atribútom kráľovnej džezu Elle Fitzgeraldovej.

Podujatie hudobne zastrešuje formácia Jana Gavačová Quartet, zložená z popredných džezmenov domácej scény. Na klavíri zahrá Gabriel Jonáš, na kontrabas Martin Kapusník a na bicie nástroje Marián Ševčík. Speváčkou je Jana Gavačová (na snímke) a jej dnešnými hosťami budú mladý herec, spevák a výtvarník Samuel Hošek a saxofonista Milo Suchomel. Po samotnom programe je plánované symbolické jamsession, venované Elle Fitzgeraldovej a Cole Porterovi.