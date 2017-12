Večer je v televízii ukážka mladej, inteligentnej slovenskej kinematografie

Film Zuzany Liovej Dom zaujal aj na Berlinale

13. jún 2014 o 0:00 Miloš Krekovič, Miloš Krekovič, her

Dom

TV tip / ČT 2, 21.40

„Je to príklad mladej a inteligentnej kinematografie z východnej Európy,“ napísali v katalógu prestížneho festivalu. Nestáva sa nášmu filmu pravidelne, že to na Berlinale dotiahne až do hlavného programu akcie, všimnú si ho recenzenti magazínov Variety, Hollywood Reporter, a doma suverénne vyhral v ankete SME o kultúre udalosťou sezóny.

V roku 2011 sa mladej filmárke Zuzane Liovej akoby len vracalo, čo predtým dobre premyslela. Sama filmu okrem réžie napísala scenár, ustrážila výkon hercov a vôbec štýl, kde spolu všetko ladí. Je to príbeh mladej ženy, dokumentárny aj trochu výtvarný, a najmä sa odohráva v súčasnosti na Slovensku a nie kdesi v paralelnom vesmíre.

video //www.youtube.com/embed/csdKSmY62xk

Také domy bez omietky, ktoré vyzerajú, ako by ich stavali už desaťročia a stále nie a nie skolaudovať, sú v dedinách bežnou vecou. Stelesňujú zvetraný sen o rodine pod jedinou strechou, konflikt mladej generácie so staršou a možno stav celej krajiny. Republiky v provizóriu, kde recepty z minulosti neplatia a tie nové sa ešte iba hľadajú.

O domácich filmoch vraví klišé, že sú to pochmúrne a ťaživé preintelektualizované drámy. Ak to má byť Dom, dôsledný a nebanálny príbeh s presahom, tak vďaka za ne.

Česká hudba

Koncert / Slovenská filharmónia 19.00





Posledná možnosť počuť Slovenskú filharmóniu v priestoroch Reduty v tejto sezóne je dnes. Orchester naštudoval program s názvom Česká hudba II. a pozvánka by sa mohla končiť slovami, že zaznejú diela Smetanu, Martinů a Dvořáka. Potenciálni záujemcovia asi ocenia informáciu, že si budú môcť vypočuť tvorbu najväčších českých klasikov v rôznych polohách. Od paralel s tvorbou Berlioza (Scherzo zo Smetanovej Triumfálnej symfónia), cez ich schopnosť napísať krátku symfonickú hudbu vychádzajúcu z mimohudobných tém (Dvořákove predohry V přírode, Karneval a Othello, ktoré sa pôvodne mali volať Příroda, život a láska) až po komponovanie virtuóznych diel (Koncert pre husle a orchester č. 2 Bohuslava Martinů). Diriguje Leoš Svárovský, sólistom je huslista Bohuslav Matoušek.

Fine ArtD. 2.

Výstava / Stredoslovenská galéria Banská Bystrica do 29. júna





Sú to dve rôzne podoby tvorby študentov z dvoch rôznych škôl. Dnes je posledná možnosť vidieť v Stredoslovenskej galérii vízie - vizualizácie úprav areálov banskobystrického amfiteátra a bývalej továrne Slovenka, ktoré pripravili študenti Fakulty architektúry zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Okrem dnešnej finisáže môžu návštevníci galérie po celý jún vidieť druhú, už tradičnú výstavu. Tá sa skladá z tvorby siedmich absolventov doktorandského štúdia na Fakulte výtvarných umení miestnej akadémie. Ide o praktické dizertačné práce, ak ich študenti obhája, získajú titul Art D. Autormi sú: Filip Jurkovič, Ján Kostolanský, Eva Ploczeková, Monika Stacho, Milan Spak, Juraj Toman, Peter Valiska-Timečko.