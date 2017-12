Benefičný večer na podporu oživenia domu Albrechtovcov

Ešte je šanca zachrániť ho, Vernisáž, tanec aj módna prehliadka, Umenie na Trojici

14. jún 2014 o 0:00 Oliver Rehák, Oliver Rehák, jem

Ešte je šanca zachrániť ho

Sobota / Koncert, Moyzesova sieň Bratislava 19.00

Ako na miesto „kde sa nepestovala len láska k hudbe, ale predovšetkým láska k životu v jeho najrozmanitejších formách. Ak nás na školách učili hudbu robiť, u Hansiho sme sa ju učili milovať“, spomína skladateľ Vladimír Godár a s ním mnohí ďalší na adresu Kapitulská 1. Dom rodiny Albrechtovcov uprostred Bratislavy bol roky oázou hudby a živej histórie, neformálnou koncertnou sálou, knižnicou aj slobodným diskusným klubom. Všade okolo noty, knihy, dobrý čaj, vyberaný tabak a voľný prístup pre niekoľko generácií hudobníkov a ľudí, ktorí mali hudbu radi.

To bola minulosť. Po smrti Hansiho Albrechta a jeho manželky v roku 2003 dom začal chátrať až dospel do havarijného stavu. Aby nedošlo k najhoršiemu, vzniklo občianske združenie Albrecht forum, ktoré sa rôznymi aktivitami snaží zachrániť a oživiť tradičné umelecké a vzdelanostné centrum Bratislavy. Tou najnovšou je benefičný koncert s názvom Titani barokovej opery. Zaznejú virtuózne árie Händla a Porporu v podaní súboru Musica Aeterna (ten vznikol práve v dome Albrechtovcov) a sólistky opery SND Martiny Masarykovej. Pri počúvaní „starej“ hudby tak zároveň podporíte premenu jednej z najcennejších bratislavských pamiatok z trosiek na živý kultúrny priestor.

Vernisáž, tanec aj módna prehliadka

Víkend v Elledanse / Bratislava 20.00

Dnes bude v bratislavskom divadle Elledanse špeciálny program s názvom To by som aj ja spravil... a lepšie! Ide už o štvrté pokračovanie príjemnej akcie, ktorá ponúka predstavenie súčasného tanca YouMake ReMake, vernisáž diel študentov VŠVU a afterpárty s RNGO+WALTER. Dnes sa program začína o 20.00 h, tešiť sa môžete na vernisáž kresieb, grafík a ilustrácií mladých výtvarníkov, s ktorými môžete podebatovať napríklad na tému, či by ste to dokázali urobiť tiež a lepšie. Zajtra sa rovnako o 20.00 h predstaví Maroš Baran, študent grafiky a odevného dizajnu, so svojou módnou performance s názvom The Red Dragon inšpirovanú dielom Williama Blaka.

Umenie na Trojici

Sobota / Banská Štiavnica

Koncerty, literárne čítačky a diskusie, burza vinylových platní, workshopy tradičných remesiel pre deti aj pre dospelých. Centrum Banskej Štiavnice cez tento víkend opäť ožije sériou akcií. Po úspešnej vlaňajšej premiére sa vracia podujatie s názvom Umenie na Trojici. Jeho program na pravé poludnie otvorí koncert folkového speváka Petra Janků a o deviatej v noci ho uzavrie ohňová šou. Najviac sa bude skloňovať literatúra, čo dokazuje zoznam hostí ako Dado Nagy, Samo Marec, Rado Ondřejíček či Juraj Červenák, vystúpi aj divadlo Kontra s komédiou Kamene vo vreckách, ktorá bola hitom Brodway i londýnskeho West Endu.