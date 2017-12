Francúzsky víťaz z Cannes o trochu inej škole

Medzi stenami, Bude to Epic, Malé médium (veľkých majstrov)

16. jún 2014 o 0:00 Kristína Kúdelová

Medzi stenami

Učiteľ literatúry má dnes vo Francúzsku zopár úloh navyše

Kino tip

Klub Za zrkadlom, Bratislava, 20.00

Nevedia skloňovať, robia gramatické chyby, a hoci už pomaly pôjdu na strednú školu, nepoznajú významy mnohých základných slov. Ale keby ich učiteľa nič iné netrápilo!

Francúzsky film Medzi stenami je o škole, ale trochu inej, ako si my na Slovensku vieme predstaviť. Režisér Laurent Cantet zadaptoval rovnomennú knižku, ktorú napísal Francois Bégaudeau, učiteľ základnej školy na jednom z parížskych predmestí. Tento mladý muž a veľmi talentovaný spisovateľ nemal ľahkú úlohu a ako v knihe píše, často ho bolela hlava.

Jeho prácou nebolo iba naučiť dospievajúcich Flore, Céline či Blaisa literatúru a ťažké pravidlá francúzskeho jazyka. Keďže medzi jeho žiakmi sedeli aj Souleyman, Khoumba alebo Djibril, mal na starosti aj to, aby sa integrovali do spoločnosti. Niekedy to bolo zúfalé a javilo sa ako nezmyselné. Disciplína a poslušnosť bývali často nedostihnuteľné, s deťmi sa hádal v rozumnej aj nerozumnej miere. Niekedy im dával šancu navyše, niekedy spolurozhodoval o ich vyhodení v pedagogickej komisii, vedomý si toho, že nesprávne rozhodnutie ich môže navždy odpísať.

Ale predsa. Kým on spoznáva ich, oni spoznávajú význam Huga, Balzaca alebo Denníka Anny Frankovej, a zároveň fungovanie francúzskych zákonov a tradíciu občianskej spoločnosti. Nič zmysluplnejšie ako jeho učiteľské poslanie ani nemôže byť.

Špeciálne je, že učiteľ a spisovateľ Bégaudeau bol aj pri písaní scenára a zahral si hlavnú úlohu. Režisér Cantet teda mohol nakrútiť film o škole, aká naozaj je. Názov Medzi stenami zároveň vystihuje aj jeho formu. Diváci pôjdu do kina a dve hodinu budú v triede alebo na chodbách školy. Niet žiadnej poľahčujúcej okolnosti ani pomôcky, ako tomuto - vzrušujúcemu – zážitku uniknúť.

V roku 2009 získal práve tento film Zlatú palmu na festivale v Cannes.

Bude to Epic

Divadlo / A4, Bratislava 20.00

Súčasný pohyb s klasickým, operné árie sa miešajú s citáciami pesničiek The Doors, skladateľa Kurta Weila a írskeho proletárskeho folklóru, nové technológie v neúprosnom mixe s filmami zo začiatku dvadsiatych - tridsiatych rokov minulého storočia, premieňajúci sa konflikt medzi prácou a peniazmi...

Viete si predstaviť toto všetko pohromade? A viete čo to je? Odpovede dáva nové predstavenie Epic bratislavského zoskupenia Debris Company. Parafrázou brechtovského divadla v 21. storočí s pomocou tanca a hudby skúma vo svojej novej produkcii krízu a kapitalizmus. Hudbu zložil a režíruje Jozef Vlk, choreografia je dielom Stanky Vlčekovej.

Malé médium (veľkých majstrov)

Výstava SND Do 29. júna

Ďalšou výstavou z cyklu Galéria v divadle, v ktorom Slovenská národná galéria prezentuje svoje zbierky v priestoroch Slovenského národného divadla, je projekt kurátorky Alexandry Tamásovej Malé médium. Ide o výber knižnej ilustrácie, ktorú má SNG bohato zastúpenú vo svojej Zbierke modernej a súčasnej kresby.

Výstava predstavuje ukážky ilustrátorskej tvorby štyroch významných osobností moderného slovenského umenia - Gustáva Mallého, Kolomana Sokola, Viery Kraicovej a Rudolfa Filu, ktoré prostredníctvom tohto marginálneho média ukázali aj menej známe podoby svojho výtvarného prístupu. V niektorých prípadoch návštevník spozná prostredníctvom ilustračnej tvorby ich úplne novú a nečakanú tvár (z vystavených najmä Koloman Sokol); inde uvidí charakteristické rysy autora/ky, len mierne posunuté smerom k výraznejšej príbehovosti a dekoratívnosti; a niektoré z prezentovaných prác sú svojbytnými dielami, ktoré by obstáli aj ako autonómne umelecké artefakty.