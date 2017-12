Kde sa môžu stretnúť Smatanová, Srholec a Roth? Iba u Pištu Vandala

Dnes pokračuje v ďalšie vydanie jednej z najzaujímavejších talkšou, festival Eurokontext a Dorota Sadovská otvára svoj antishop.

KC Dunaj Bratislava 20.00

Smatanová, Srholec, Roth

Je tu ďalšie vydanie jednej z najzaujímavejších talkšou.

Kde sa môžu na jednom pódiu stretnúť Zuzana Smatanová, Anton Srholec a Robert Roth? Jedine v šou Pištu „Vandala“ Chrappu.

Oblieka sa do čiernej koženej bundy, aj s celým zvyškom imidžu je metalista skrz-naskrz a sľubuje, že bude „rezať a soliť“. Ale v skutočnosti je moderátorom-pochlebovačom a majstrom svojrázneho humoru s poetickou dušou, ktorý dokáže dať na jednom pódiu dokopy ľudí, ktorí by sa asi inak nestretli.

Toto potvrdzuje aj nové vydanie jeho pravidelnej série večerov s názvom Obludárium, do ktorej si Pišta „Vandal“ Chrappa pozval jednu z našich najznámejších speváčok, jedného z našich najznámejších kňazov a jedného z našich najznámejších hercov.

„Zuzana Smatanová – zbytočné sú všetky slová... Kde berie toto krehké žieňa silu bojovať v prudkých vodách šoubiznisu?,“ znie najvtipnejšia z jeho upútaviek na dnešný večer. Z Roberta Rotha chce moderátor vypáčiť, prečo je hercom „ktorý sa nepredal a nerobí kompromisy a prečo si to môže dovoliť“ a u Antona Srholca, ktorého nazval „strážnym anjelom bezdomovcov“ je zvedavý, kde berie silu a čo v sebe skrýva.

Ak vás tiež zaujímajú odpovede tejto zostavy hostí, vyberte sa dnes večer do bratislavského KC Dunaj.

Festival / SND, Bratislava 16.00 a 20.00

Tí, čo si balia kufre

Z Budapešti do Bratislavy na festival Eurokontext zavíta inscenácia popredného divadla Vígszínház s hrou najúspešnejšieho izraelského dramatika Hanocha Levina, ktorého trpké komédie sa v posledných rokoch hrávajú na javiskách po celom svete. Predstavenie Tí, čo si balia kufre, naštudovala so súborom divadla jeho úspešná riaditeľka Enikő Eszenyi a v hlavnej úlohe sa predstaví jedna z najväčších legiend súčasného maďarského divadla Mari Töröcsikovú. Predstavenie bude so slovenskými a anglickými titulkami a po jeho skončení nasleduje diskusia s tvorcami.

Dnešný program festival ešte v popoludňajších hodinách ponúka reprízu inscenácie Ilúzie, domáceho činoherného súboru v réžii Eduarda Kudláča.

Vernisáž Francúzsky inštitút / 17.00 h

Antishop Doroty Sadovskej

Francúzsky inštitút v Bratislave vyzerá už niekoľko dní trochu inak ako bežne. Vzala ho totiž do rúk slovenská výtvarníčka Dorota Sadovská. Už v minulosti v súvislosti so svojou tvorbou povedala, že robí antifotky, antiportréty, urobila dokonca aj antičasopis o sebe s názvom SADO. Z Francúzskeho inštitútu teraz urobila antishop BoutiqueS. „Tak ako pred časom dala autorskej tlači SADO vonkajšie mimikry ženského časopisu, aj teraz cez formu fiktívneho butiku tematizuje jednu zo svojich obľúbených tém týkajúcu sa šiat, módy či všeobecnejšie – priemyslu ženskej krásy,“ píše kurátorka Katarína Bajcurová, ktorá dnes nový „butik“ so Sadovskou otvorí. Hudobným hosťom vernisáže sú Saténové ruky, o zvuk antishopu sa postará Jozef Vlk a za závesom má byť aj Ivan Štrpka. Antishop bude otvorený do 30. júla.