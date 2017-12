Päť dôvodov, prečo sa oplatí vidieť The Rolling Stones

Ktoré pesničky zazneli vo Viedni

1. Start Me Up

2. You Got Me Rocking

3. It's Only Rock 'n' Roll (But I Like It)

4. Tumbling Dice

5. Angie

6. Doom and Gloom

7. Get Off of My Cloud (hlasovanie fanúšikov)

8. Out of Control

9. Honky Tonk Women

10. You Got the Silver

11. Can't Be Seen

12. Midnight Rambler

13. Miss You

14. Gimme Shelter

15. Jumpin' Jack Flash

16. Sympathy for the Devil

17. Brown Sugar

Prídavky

18. You Can't Always Get What You Want

19. (I Can't Get No) Satisfaction