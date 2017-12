Pozvánky

Prebúdzanie sedmospáčov, Pohybovať sa vo vlastnej koži, L ND N, Strom života.

19. jún 2014 o 0:00 (kul)

Prebúdzanie sedmospáčov

V bratislavskom KC Dunaj v rámci Literárneho klubu uvedú dnes o 18.00 h Antológiu slovenskej poézie a prózy Prebúdzanie sedmospáčov, predstavujúcu 25 textov v súčasnosti tvoriacich slovenských autoriek a autorov. Hosťami budú Michal Habaj, Peter Šulej, Mária Modrovich, Agda Bavi Pain, Márius Kopcsay, Zuzana Husárová, Alexandra Salmela.

Pohybovať sa vo vlastnej koži

Literárno-hudobný večer venovaný pamiatke slovenského básnika, prozaika, aforistu, dramatika a autora rozhlasových hier Petra Gregora bude dnes o 20.00 v Lisztovej záhrade na Klariskej ulici 1 v Bratislave (v prípade nepriaznivého počasia v prednáškovej sále na Ventúrskej 11). Účinkujú Ireney Baláž, Laco Kerata, Rastislav Piško, Iveta Radičová, Dagmar Šelepaková, Samuel Abrahám, Daniel Hevier, hudba: Ivan Tomovič, Peter Lipa.

L ND N

Desať umelcov so spoločným menovateľom mesta Londýn ako miesta pobytu, aktuálneho alebo nedávneho vystavuje v expozícii L ND N, ktorej vernisáž je dnes o 18.00 h v bratislavskej Zahorian&coGallery. Kurátorka: Silvia Van Espen, výstava potrvá do 1. augusta.

Strom života

V Mirbachovom paláci Galérie mesta Bratislavy otvoria dnes o 17.00 h výstavu Strom života – fenomén stromu od gotiky po súčasné umenie. Kurátorka Zsófia Kiss–Szemán.