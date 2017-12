Na plnú hudbu - Tomáš Sloboda a Juraj Benetin

Speváci skupín Le Payaco a Korben Dallas budú spolu hrať aj rozprávať, DVD Ľubomíra Ďurčeka, hra Elfriede Jelinek v SND. Kultúrne tipy na štvrtok.

19. jún 2014 o 7:00 Oliver Rehák, zu

Tomáš Sloboda a Juraj Benetin budú spolu hrať aj rozprávať

Nu Spirit Club Bratislava 20.00

Na pódiu sú muzikanti aj moderátori, ale nie je to klasický koncert ani diskusný večer. Čo to potom vlastne je? Séria akcií s názvom Na plnú hudbu.

„Slovenské kapely hrajú autorské diela Na plnú hudbu v unplugged verziách,“ hovorí oficiálna popiska. Dnes to v praxi bude znamenať, že na pódium sa s akustickými gitarami postavia Tomáš Sloboda (Le Payaco, Sounds Like This) a Juraj Benetin (Korben Dallas). Okrem vlastných pesničiek ich domovských kapiel v „táborovom vydaní“ tentoraz bude znieť aj niekoľko coververzií od hudobníkov, pre ktorých majú slabosť – napríklad od Toma Waitsa, Sama Cooka, na svoje by si mali prísť aj fanúšikovia Princa či Lou Reeda.

Dvojica si najskôr zahrá v sólových blokoch a v poslednej tretine večer aj spolu. Má to byť takzvaný rodičovský duet – prepojenie hitoviek Otec a Liliana. Potom by ešte podľa atmosféry večera mohlo nasledovať „čokoľvek, čo nečakáte“ alebo ešte presnejšie „to ďalšie, čo máme radi a čo vieme zahrať“.

Okrem pesničiek sa bude aj rozprávať, dvojicu hudobných hostí vyspovedajú Lucia a Galager z Rádia_FM.

Ad: Výstava Ľubomíra Ďurčeka

DVD, PUBLIKÁCIA, DISKUSIA SNG Berlinka 18.00

Podvečer na ktorom uvedú DVD publikácie Situačné modely komunikácie – Časť druhá s vybranou filmografiou Ľubomíra Ďurčeka, archívnymi textami Jozefa Macka a Jána Budaja, a ďalšími materiálmi k téme. Editorkou publikácie je Mira Keratová, na dizajne a koncepcii DVD sa podieľal Ján Šicko. Vydala Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici ako druhú časť katalógu k rovnomennej Ďurčekovej retrospektívnej výstave v SSG Banská Bystrica (2012) a SNG Bratislava (2013).

Ako prezentovať akcie, napríklad neoficiálnej kultúry z obdobia tzv. československej normalizácie, presahujúce do verejného priestoru, ktoré už odzneli vo svojom čase? Ako poskytnúť adekvátny zážitok divákovi, ktorý sa na udalosti nezúčastnil a dnes má k dispozícii už len jej dokumentáciu či ideový náčrt? Na tieto a ďalšie otázky sa pokúsi nájsť odpovede diskusia na tému Performatívne umenie 70. a 80. rokov a jeho výstavná dokumentácia. Moderuje Mira Keratová, na diskusii sa zúčastnia Ján Budaj, Ľubomír Ďurček, Aurel Hrabušický a Jozef Macko.

Prečo Nora opustila manžela

Festival / SND 20.00

Kto má rád drsné industriálne divadlo nemeckého typu, nemal by vynechať dnešnú ponuku festivalu Eurokontext. Inscenáciu Národného divadla z Prahy prináša spracovanie už klasického textu Elfriede Jelinekovej. Nositeľka Nobelovej ceny ponúka feministický pohľad na kapitalizmus podľa slávnej Ibsenovej hry Nora, ktorú voľne domýšľa, snaží sa dopátrať, aké by boli ďalšie kroky ženy, ktorá odmietne obmedzenia manželstva, ale v snahe o nezávislosť sa jej podarí prepadnúť sa len do systému vykorisťovania. Inscenácia získala Cenu Jozefa Balvína za najlepšiu inscenáciu po nemecky písaného dramatického diela. Režisér sa inšpiroval nemeckým expresionizmom, ironickým doplnkom textu sú hudobné čísla či videoprojekcia so štylizovanými dejinami zamestnanej ženy. Kritici ocenili aj herecký výkon Kateřiny Winterovej v úlohe Nory.