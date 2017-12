Maďarský režisér: Som naštvaný, bieli si všetko privlastnili

Jeden z víťazov v Cannes Kornél Mundruczó hovorí: Ak sú filmári korektní, môžu sa vzdialiť pravde.

19. jún 2014 o 19:33 Kristína Kúdelová

Psa Hagena vyženú z Budapešti, pretože nespĺňa nové rasové zákony. A on sa po čase vracia späť – vo väčšej sile a s túžbou po pomste. Maďarský režisér KORNÉL MUNDRUCZÓ nakrútil bájku o strachu, ktorý sa šíri našou spoločnosťou, a získal za to hlavnú cenu v súťaži Istý pohľad na festivale v Cannes. Cez víkend ho premieta Art Film Fest v Trenčíne.

Všade okolo vidno celkom spokojných, šťastných ľudí, no vy vždy nakrútite nejaký apokalyptický film. Kde sa to vo vás berie?

„Som naštvaný. Štve ma agresívnosť, s akou sa vytvára priepasť medzi chudobnými a bohatými, čiernymi a bielymi, ľuďmi a psami, ľuďmi a stromami. Štve ma postoj bieleho boha, ktorý si to tu všetko privlastnil.“

Cítite sa ako hriešnik?

„Cítim a cítim sa aj zahanbený. Bol som raz v útulku a vnímal som oči, akými sa na mňa psy pozerali. Uvedomil som si, že aj ja som zodpovedný za svet, v ktorom žijeme. Po premiére sa ma mnohí pýtali: A kto je vlastne ten biely boh? Vravím: Som to ja, si to ty. Film o ňom som nakrútil preto, že už neznesiem ten spôsob, akým hovoríme o kríze, ekonomickej a aj morálnej, ktorá nasledovala po nej. Hovoríme o nej, akoby ju vytvoril niekto iný, nie my.“

Pomôže nám v nej kresťanstvo?

„Ak ho bude reprezentovať terajšie konzervatívne krídlo, odpovede na súčasné otázky asi nedostaneme. Samotný pôvodný morálny koncept kresťanstva by nám však pomôcť mohol. Ak ho oddelíme od moci, s ktorou sa cirkev viaže, v Biblii nájdeme inšpirujúce a veľmi otvorené idey.“

video //www.youtube.com/embed/6zz8fqwPe1w

Ako by sa dali dostať späť k ľuďom? Prečo sa neprejavujú viac?

„Neviem. Som polovičný Rumun, môj dedko bol ortodoxný kňaz a v prostredí ortodoxnej cirkvi som sa cítil ako doma. S mamou som však chodil aj do katolíckeho kostola a tam som zas cítil atmosféru strachu a moci. Bibliu som otvoril, až keď som bol tínedžerom. Čítanie ma pohltilo a dostalo ku kresťanstvu bližšie, paradoxne, som začal chodiť menej do kostola. Myslím si, že by sme sa mali zbaviť všetkých interpretácií a významy by sme mali hľadať sami. Sú tam.“

Pomaly sa predpokladá zánik západnej civilizácie. Nahradí kresťanstvo islam?