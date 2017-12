Toľko hudby sme tu už dlho nemali

V dvadsiatich slovenských mestách dnes bude vyše osemdesiat koncertov.

20. jún 2014 o 0:00 Oliver Rehák

V dvadsiatich slovenských mestách dnes bude vyše osemdesiat koncertov

Nie je to žiadna náhoda, ale tentoraz to takskrátka vyšlo – okrem troch festivalov sa dnes koná aj koncert Billyho Idola. Ak teda budete dnes v niektorom z miest od Bratislavy po Vranov nad Topľou počuť nejakú hudbu, je veľmi pravdepodobné, že bude hraná naživo.

Najväčšou akciou je festival s názvom Noc hudby. Tento maratón odštartuje už ráno o deviatej na dvore bratislavského Hudobného centra na Michalskej ulici vystúpením Cirkus Muzikus a následne sa rozšíri po celom Slovensku. Z námestí, ulíc, parkov, škôl, kostolov či klubov bude znieť klasika, džez, rock, pop, folklór, klezmer alebo aj „kanálový folk-rap“. V cykle prepojených akcií nájdete hviezdne mená, zahraničnú aj domácu scénu, profesionálov aj amatérov či študentov.

„Našou snahou je, obrazne povedané, vyzliecť hudbu z rób a frakov a priblížiť ju aj tým, ktorí na koncerty zvyčajne nechodia,“ vysvetľuje Oľga Smetanová, riaditeľka Hudobného centra, ktoré je koordinátorom tohto festivalu. Z programu okrem premiér diel domácichskladateľov (Ľubica Čekovská, Lukáš Borzík, Andrej Slezák) o 17.00 v bratislavskom Primaciálnom paláci upozorňuje na koncert špičkového džezového bubeníka Petra Erskina, ktorý nahráva nový album s našimi muzikantmi (Primaciálne námestie 18.00). Hrať sa bude aj v Košiciach, Žiline, Banskej Bystrici, Trenčíne, Martine, ale aj v Košťanoch nad Turcom, podrobný program nájdete na www.nochudby.sk.

Koncertovať sa bude aj na pláži pod bratislavským UFO-m a v banskoštiavnickom amfiteátri. Nielen dnes, ale aj zajtra, keďže sa tam usadia festivaly BA city beats a BS city beats. Hlavnou hviezdou programu je Angličan John Newman, ktorý sa preslávil ako vokalista vskladbách kapely Rudimental, a tri mená zahrajú v oboch mestách – britský spevák a gitarista Fink, nemeckáskupina Jazzanova a soulová speváčka Lulu James.

A úplne najväčším menom, ktoré môžete dnes na Slovensku počuť, je Billy Idol. Angličan, ktorý veľmi úspešne dokázal spojiť punk s poprockom, autor hitov ako Rebel Yell či Dancing With Myself príde ukázať, že nežije len z minulosti. V bratislavskom NTC by mal vytiahnuť aj nové pesničky z albumu, ktorý plánuje vydať v druhej polovici tohto roka.