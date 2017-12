YouTube hrozí vydavateľstvám zmazaním hudby

Vydavateľstvám, ktoré nesúhlasia s novými podmienkami, server odstráni videoklipy a záznamy z koncertov.

19. jún 2014 o 18:37 Dominik Holič

SAN BRUNO, BRATISLAVA. Do trhového trendu streamovanej hudby sa plánuje zapojiť aj najpopulárnejší video server.

YouTube sa inšpiroval fungujúcimi modelmi konkurencie ako Spotify či Deezer. Prebral však dobré aj zlé prvky.

Výhody pre gigantov

Nová služba Music Pass by za mesačný poplatok umožnila sledovať videá a počúvať pesničky bez reklám. Predplatiteľ si ich tiež bude môcť stiahnuť a počúvať aj bez pripojenia na internet.

Google, ktorý YouTube vlastní, už podľa magazínu Forbes podpísal nové licenčné zmluvy s najväčšími hudobnými vydavateľstvami ako Universal, Warner a Sony. Tvrdia, že predstavujú deväťdesiat percent hudobného priemyslu:

„Chceli by sme mať stopercentnú úspešnosť, ale chápeme, že to nie je dosiahnuteľný cieľ,“ povedal pre Financial Times člen vedenia YouTube Robert Kyncl. Dodal však, že nemajú inú možnosť, ako ísť ďalej.

Znamená to, že menšie nezávislé vydavateľstvá sa nebudú podieľať na novej službe. Podobne ako pri Spotify sú im totiž vnucované menej výhodné a neférové zmluvy.

Stanovisko majiteľa servera YouTube je nekompromisné. Nielenže vylúčia tých, ktorí nesúhlasia s nevýhodnými podmienkami, ale stiahnu aj ich aktuálny obsah. Zmizol by teda nielen z prémiovej, ale aj z neplatenej úrovne novej služby.

Hudobníci ako Arctic Monkeys, The XX alebo Jack White generujú milióny klikov a všetci by boli súčasťou plánovanej čistky. Zasiahli by aj víťazku desiatich cien Grammy, Angličanku Adele. V bezpečí sú iba skladby a videoklipy pod patronátom platformy Vevo, ktorá má špeciálne licenčné dohody.

video //www.youtube.com/embed/7HKoqNJtMTQ

Nevzdávajú sa

„Je to katastrofálne chybný úsudok o povahe trhu. Fanúšikovia požadujú službu, ktorá im zabezpečuje komplexný rozsah dostupnej hudby,“ hovorí pre The Guardian Alison Wenhamová, generálna riaditeľka organizácie WIN, ktorá sa snaží presadzovať záujmy komunity nezávislých hudobníkov.

Ich licenčná agentúra Merlin odhaduje, že predstavujú až 32,6 percenta trhového podielu z nahranej a streamovanej muziky.

WIN sa už obrátila na Európsku komisiu s požiadavkou vyšetriť Google za zneužívanie dominantnej trhovej pozície. Jeho vyjednávaciu stratégiu označili za vyhrážanie, zastrašovanie a šikanovanie.

„Očakávame, že Komisia bude zastávať striktné stanovisko a postará sa aj o núdzové riešenia, ktoré zastavia nepriaznivý vývoj,“ dúfa Helen Smithová, generálna riaditeľka združenia nezávislých hudobných spoločností Impala.

YouTube mesačne navštívi miliarda ľudí. Služba Music Pass sa podľa rôznych zdrojov spustí buď na konci leta, alebo v neskorších mesiacoch tohto roka. Zhodujú sa však, že vymazávanie neprispôsobivých by sa malo začať v priebehu najbližších dní.