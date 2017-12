Prečo ísť dnes na Fest Anča?

Toto sú programové tipy na medzinárodný festival animovaných filmov.

19. jún 2014 o 19:00 kul

Žilinu ovládli animáky. Už tretí deň tu totiž prebieha medzinárodný festival animovaných filmov, ktorý priniesol na Slovensko to najlepšie z celého sveta. Tento rok je program tak nabitý, ako nikdy predtým. Prinášame vám preto niekoľko tipov na dnešný deň.

Fest Anča zabáva, ale aj vzdeláva. Preto je súčasťou programu niekoľko workshopov, diskusií alebo fórum We Need to Talk About Animation!, no vzdelávať sa môžete aj na jednotlivých projekciách. Vedeli ste napríklad, že sa prostredníctvom animovaných filmov robila nacistická propaganda? Ako, to sa dozviete v Nemeckom fokuse.

Neopakovateľným zážitkom bude prehliadka ukrajinskej rannej animácie s originálnym hudobným sprievodom Karaoke Tundru. Prenesiete sa do magického obdobia nemých filmov so živou hudbou, tentoraz však podstatne modernejšou a zaujímavejšou.

Bill Plympton má na konte dve nominácie na Oscara a je považovaný za „kráľa nezávislej americkej animácie“. Nepodlieha tlakom filmového priemyslu ani sezónnym trendom. Jeho dlho očakávaný najnovší film Podvádzanie (Cheatin’) vás najprv prekvapí zdanlivou jednoduchosťou, no vykľuje sa z neho pútavý, vášnivý a dojímavý príbeh lásky. Jake a Ella sa spoznajú pri autonehode, zaľúbia sa a vytvoria najromantickejšiu dvojicu, akú si viete predstaviť. Keď sa však na scéne objaví intrigánka, ktorá chce získať Jakeovo srdce pre seba, ich vzťah naštrbí žiarlivosť, neistota a nenávisť.

video //www.youtube.com/embed/E8ilPAEgkpA

Na Fest Anči uvidíte nielen výborné animáky, ale aj dokumentárne filmy. A o čom inom by mali byť, než o animovanom filme? Ako napríklad Zachovať víziu (Persistence of Vision). Richard Williams, držiteľ oscara za populárny film Kto obvinil králika Rogera?, túžil vytvoriť najlepší animák všetkých čias. Vo svojom majstrovskom diele Zlodej a obuvník (The Thief and the Cobbler) pracoval takmer tridsať rokov, no nakoniec oň prišiel. Režisér Kevin Schreck spojil ukážky ohromujúcej animácie so vzácnym archívnym materiálom a exkluzívnymi rozhovormi s animátormi a ďalšími tvorcami, ktorí spolupracovali na Williamsovom nešťastnom opus magnum.

video //www.youtube.com/embed/fJry5ReXZVM

Prvý raz sa Anička venuje aj videohrám na sprievodnom podujatí Game Days v Novej synagóge. Môžete tu nielen spoznať nové slovenské videohry, ale vďaka dvanástim spíkrom sa dozviete aj zákulisné informácie z ich tvorby. Martin Jurášek bude napríklad rozprávať, čo presne práca game dizajnéra znamená, ako ku game dizajnu pristupuje, čo sa od neho v súvislosti s úspešnosťou hier očakáva a ako je možné uplatniť sa v hráčskom biznise. Na praktických príkladoch sa bude snažiť ukázať, aké nástroje vo svojej profesii využíva a akú dôležitú úlohu zohráva práve kreativita. Výnimočným zážitkom Game Days bude špeciálne večerné hranie na obrovskom plátne.

Nezabudnuteľným zážitkom sú aj koncerty The Global Optimistic. Ako jediní slovenskí hudobníci mali tú česť už štyrikrát hrať na najväčšom európskom hudobnom festivale Sziget. Tentoraz prídu do Žiliny spoločne so speváčkou Tante Elze. Za projektom stoja slovenskí producenti GLGN (Richard Čermák) a Jimmy Pé (Juraj Hrabal). Po troch rokoch sústredeného nahrávania vydali svoj debutový album Moon Trees, ktorý bol okamžite zaradený medzi najlepšie domáce elektronické nahrávky.

Jeden z dvojice producentov Jimmy Pé ešte rozprúdi život na parkete po koncerte. Jeho vystúpenie bude sprevádzať živý Vizuálny projekt Sexi Světla dvoch slovenských umelcov, ktorí sa odvrátili od klasickej tvorby VJ abstraktných a geometrických obrazov, dotváraných zvyčajne náhodným výsledkom použitých pixel-based efektov. Sexi Světla vychádzajú z estetiky pop kultúry a ručne kreslenej animácie. Využívajú nestále skice, chvejivé linky, ktoré podporujú tok času, spôsobený hudobnými beatmi.