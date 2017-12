Filmy z Cannes: Nehádžme žraloka do Dunaja

Keď Zlatú palmu získala Tarantinova Pulp Fiction, diváci sa do kina hrnuli. Čo urobia, keď doň príde turecký film Zimný spánok, ktorý v Cannes zvíťazil tento rok? Osud Zlatých paliem nebýva vždy rovnaký, slovenský distributér musí vymýšľať spôsob, ako na

20. jún 2014 o 11:04 Kristína Kúdelová

ne ľudí pripraviť.

„Ten film je majstrovský. Po celý čas sa drží témy, nesie v sebe silný odkaz, režisér sa v ňom nespreneveril svojmu štýlu. Má len jednu chybu: je nedistribuovateľný. Respektíve, nie je distribuovateľný klasickým spôsobom,“ hovorí riaditeľ spoločnosti Film Europe Ivan Hronec, ktorý na festivale v Cannes kúpil víťaza Zlatej palmy, turecký film Zimný spánok.

Režisér Nuri Belgi Ceylan mal ambiciózny projekt a úspešne ho naplnil. Podarilo sa mu vyrozprávať intímny, spoločenský a tak trochu aj filozofický príbeh zároveň, plynulo prechádzať od prejavov bežného ľudského ega (ktoré ničí napríklad manželstvá) k úvahám o neprítomnosti Boha a existencii zla, ktorá by mohla fatálne ovplyvňovať ľudstvo ako celok.

Jeho film má tri hodiny a šestnásť minút, a je plný rýchlych, literárne napísaných dialógov, ktoré v divákoch vyvolávajú pocit, že musia za pár sekúnd pochopiť Dostojevského alebo Čechova.

Keď o pár mesiacov pôjde do slovenských kín, bude naň treba chuť aj odvahu.

Brad Pitt klamal divákov

Štatistiky ukazujú, že o Zlaté palmy je vo svetových kinách záujem, ale len občas sa stane, že v Cannes objavia ozajstný filmový hit. Takým bola Pulp Fiction Quentina Tarantina v roku 1994, alebo Fahrenheit 9/11 od Michaela Moora o desať rokov neskôr – v oboch prípadoch sa z predaných lístkov vyzbieralo vyše dvesto miliónov dolárov.

Zlaté palmy a tržby v kinách 2013 - Život Adele

réžia: Abdellatif Kechiche

tržby: 20 miliónov dolárov

réžia: Abdellatif Kechiche tržby: 20 miliónov dolárov 2012 - Láska

Michael Haneke

25 miliónov

Michael Haneke 25 miliónov 2011 - Strom života

Terrence Malick

54 miliónov

Terrence Malick 54 miliónov 2010 - Strýko búnmí

Apichatpong Weerasethakul

1 milión

Apichatpong Weerasethakul 1 milión 2009 - Biela stuha

Michael Haneke

19 miliónov

Michael Haneke 19 miliónov 2008 - Medzi stenami

Laurent Cantet

13 miliónov

Laurent Cantet 13 miliónov 2007 - 4 mesiace, 3 týždne, 2 dni

Cristian Mungiu

10 miliónov

Cristian Mungiu 10 miliónov 2006 - Vietor sa dvíha

Ken Loach

22 miliónov

Ken Loach 22 miliónov 2005 - Dieťa

bratia Dardennovci

5 miliónov

bratia Dardennovci 5 miliónov 2004 - Fahrenheit 9/11

Michael Moore

222 miliónov

Michael Moore 222 miliónov 2002 - Pianista

Roman Polanski

120 miliónov

Roman Polanski 120 miliónov 1995 - Underground

Emir Kusturica

171 miliónov

Emir Kusturica 171 miliónov 1994 - Pulp Fiction

Quentin Tarantino

213 miliónov

Quentin Tarantino 213 miliónov 1991 - Barton Fink

bratia Coenovci

6 miliónov

Priemerne na jedného víťaza vychádza asi dvadsať miliónov. Také číslo platilo aj pre vlaňajšiu Zlatú palmu Život Adele a mnohé filmy boli ešte o čosi slabšie.

Povedali by ste, že pri takom rumunskom alebo thajskom filme je to celkom logické, pretože kto by sa už hrnul na film, ktorý nakrútil režisér Apichatpong Weerasethakul (Strýko Búnmí, ktorý sa vedel rozpamätať na minulé životy) alebo Cristian Mungiu (4 mesiace, 3 týždne, 2 dni).

Ukazuje sa však, že ani známe režisérske alebo herecké mená návštevnosť veľmi neovplyvnia. Ivan Hronec s tým mal skúsenosti, aj keď pred štyrmi rokmi distribuoval Zlatú palmu od Terrencea Malicka Strom života. V ňom hrá Sean Penn a Brad Pitt.

„Divákov možno najprv Brad Pitt nalákal, ale keď prišla na rad sekvencia s dinosaurami, začali sa postupne dvíhať z kresiel a odchádzať. Nič horšie sa nemôže stať,“ hovorí.

Myslí si preto, že víťazné filmy z Cannes nemožno len tak pustiť do kina, že ľudí na ne treba pripraviť a že on ako distributér musí byť kreatívny a flexibilný a „vymýšľať si pomôcky“.

Jedna palma nemá zmysel

V septembri teda uvedie do kín Zimný spánok – ale nie samostatne. Uvedie ho ako súčasť novej prehliadky Be2Can, ktorú sám chystá.

„Keby sme ho premietali samostatne, možno by ľudia odišli z kina nahnevaní alebo s nepochopením,“ hovorí.

„Nemá zmysel hodiť žraloka do Dunaja alebo pustiť sladkovodnú rybu do mora. Preto sa pokúsime skopírovať prostredie celého festivalu, simulovať jeho súťaž a ukázať, akú dramaturgiu festival má a aké filmy považuje v súčasnosti za zásadné. Ak spolu zo Zlatou palmou uvedieme aj iné filmy zo súťaže v Cannes, diváci budú môcť pochopiť kontext, z akého táto Zlatá palma vyšla.“

Z názvu prehliadky je zrejmé, že okrem filmov z Cannes sa premietnu aj niektoré filmy z Berlína a Benátok.

Hronec má v pláne osloviť aj iné distribučné spoločnosti a získať ich filmy. Napríklad kanadský film Mommy mladého režiséra Xaviera Dolana od Asociácie slovenských filmových klubov. Ten by rád premietol popri novinke Jeana-Luca Godarda Adieu au langage aj preto, že oba teraz v Cannes získali Cenu poroty.

„Dolan je mladý provokatér, starí bardi mu možno neodpustia, že je päť rokov v biznise a už nakrútil šesť filmov,“ hovorí Hronec, „ale stavím sa, že keby ste nevedeli, kto nakrútil Adieu au langage, ani by ste nepovedali, že je to Godard. Tipovali by ste, že je to nejaký Dolanov kamarát a súčasník. Obaja prišli do Cannes s inovatívnym filmovým jazykom, a to sa najkrajšie ukáže, keď budú tieto filmy pokope.“

Nie všetko je pre všetkých

Zimný spánok sa spoločnosť Film Europe rozhodla kúpiť pár dní predtým, ako získal Zlatú plamu. Jej riaditeľ počúval ohlasy divákov a vraví, že v novinách si prečítal mnohé recenzie a odhady.

Presvedčilo ho nadšenie okolo filmu a nakoniec využil to, že záujem distributérov oň postupne opadol. Vraj práve preto, že sa ho báli a nevedeli si predstaviť, ako ho odpromujú a uvedú do kín.

„Zmierme sa s tým, že takýto typ vysokého umenia nie je určený pre všetkých,“ hovorí Ivan Hronec.

„To len populistická demokracia nás núti k tomu, aby sme zlučovali kvalitu s masovým záujmom. Pritom nás všetko presviedča o opaku a, napokon, ja ani nechcem, aby Zimný spánok videli davy ľudí. Chcem sa o ňom rozprávať s tými, čo ho pochopia, čo čítajú Čechova, poznajú literatúru, poznajú históriu filmu. Možno, že takých ľudí tu nakoniec bude len dvetisíc, ale zmierim sa s tým.“